Все для людей, для їхнього добробуту

Чергова, остання в 2016 році сесія Ганнівської сільської ради традиційно розпочалася з виконання Державного Гімну України. Ця процедура, передбачена регламентом, налаштовує депутатів на відповідальну, конструктивну роботу.

Сільський голова Ніна Цапенко взяла за правило на кожній сесії звітувати про роботу, виконану у міжсесійний період. Після попередньої сесії, яка відбулася 21 жовтня, пройшло два місяці. І хоч термін не такий вже і великий, але, як за-свідчив звіт сільського голови, зроблено за цей відрізок часу чимало. Я особисто не люблю говорити мовою цифр, але це саме той випадок, коли без них не обійтися, бо вони є показником роботи сільської ради, її виконкому і особисто сільського голови про їх турботу за людей, жителів населених пунктів територіальної громади.

Видатки з сільського бюджету в період з 21 жовтня по 23 грудня 2016 року були значними, спрямовувалися на поліпшення матеріальної бази установ соці-альної сфери, благоустрій, соціальний захист різноманітних категорій населення.

Вже кілька років ведеться робота по освітленню вулиць населених пунктів, що входять. до складу нашої територіальної громади. Впродовж названого вище періоду було придбано вуличних ліхтарів на суму 49999 гривень та електролампи до них на 47500 гривень.

Турбота про дітей завжди була і є одним з головних пріоритетів, тому коштів для поліп-шення матеріальної бази дошкільних навчальних закладів не шкодують. Придбано господарських товарів на суму 2625 гривень, офісної техніки на 10820 гривень, дитячих іграшок – на 4772 грн., матраців дитячих – на 1650 грн., обладнання для Інтернету – на 1820 грн.

Не забувають і про забезпечення передплати періодики. Для дошкі-льних навчальних закладів передплатили газет і журналів на суму 3127 грн., а для бібліотек – на 885 грн. Для бібліотек придбали також обігрівачі на суму 4905 грн. Крім того, витратили 2500 грн. на ремонт шкільного автобуса.

Важливо, щоб члени громади, які відвідують адміністративне приміщення сільської ради, перебували в комфортних умовах (як і працівники органу місцевого самоврядування). Тож зроблено капітальний ремонт приміщення на суму 160374 грн., придбано меблі на суму 20793 грн.. Використано також 26300 грн. на ремонт опалювальної системи та 18500 грн. на ремонт димоходу. Для зали реєстрації цивільного стану громадян придбано ламбрекени на 17846 грн. і меблі – на 20723 грн.

Соціальний захист громадян – один з пріоритетних напрямків роботи сільської ради. На матеріальну допомогу членам громади, які цього потребують, та учасникам АТО витрачено 22600 грн. Особлива увага – малозабезпеченим сім’ям, яким (36 сімей) надано матеріальну допомогу – загалом на 20600 грн.

Для мешканців Ганнівки однією з найважливіших є проблема водопостачання, тож на будівництво артезіанської свердловини, придбання насосного обладнання, її благоустрій та огорожу витрачено 288695 грн. Варто сподіватися, що всі жителі села нарешті будуть з водою.

Депутати одностайно схвалили звіт сільського голови про використання бюджетних коштів, адже розуміють, що вони витрачені на по-ліпшення благоустрою, якості життя людей, забезпечення якісного виховання і навчання дітей, підтримку малозабезпечених членів громади.

Тож і я хочу висловити подяку від імені односельців депутатам і виконкому сільської ради, які про нас дбають та особисто Ніні Степанівні Цапенко за її невтомну енергію в роботі задля громади.

Лідія Зуєнко, с. Ганнівка.

На знімку: Ганнівський сільський голова Ніна Цапенко до виконання своїх обов”язків завжди ставиться сумлінно і відповідально.