Досвід і уміла тактика взяли гору над молодістю та завзяттям

Цими вихідними петрівські футбольні уболівальники, котрі скучили вже за високо-класним футбольним дійством, отримали, нарешті, нагоду знову насолодитися улюбленою грою, адже свої контрольні спаринги в товариських поєдинках провели обидві наші команди. Першими на поле стадіону НТБ «Молодіжний», що у Володимирівці (відтепер цей стадіон носитиме саме таку назву) в суботу вийшли футбо-лісти першої команди, а їх опонентами на полі стали футболісти дубля прем’єр-лігівської «Олександрії». У цій грі, що відбулася за підтримки близько сотні уболівальників, незначну ігрову та територіальну перевагу мали наші футболісти, однак вразити ворота гостей вони зуміли лише одного разу: на 55-й хвилині красивим обвідним ударом майже з кута штрафного майданчика у дальню від голкіпера «дев’ятку» м’яч «поклав» Віталій Колєсніков. Більше результативних атак цього дня уболівальники не побачили, хоча команди ще кілька разів обмінялися гострими контрвипадами. Втім, особливої загрози ні для тих, ні для інших воріт вони вже не становили.

До речі, як відомо уболівальникам «Інгульця», Колєсніков у минулому сезоні переважно захищав кольори другої команди, а цього разу вийшов у складі першої. Втім, робити з цього якісь висновки поки що передчасно, адже як перша, так і наступного дня друга команда виступали відверто експериментальними складами, награючи ігрові зв’язки, визначаючи найбільш проблемні позиції та й взагалі, даючи тренерським штабам можливість визначитися остаточно з оптимальною моделлю комплектації обох команд. Саме тому в кожному з таймів на поле виходили абсолютно різні склади, адже метою контрольних поєдинків для тренерів стала потреба перевірити на ділі ступінь готовності якомога більшої кількості гравців, зокрема й новачків, з якими нещодавно було підписано контракти, а також тих, з якими можливість підписання контрактів ще вивчається.

Отож підсумком першого контрольного поєдинку стала мінімальна перемога наших улюбленців з рахунком 1:0.

Уже дещо іншу картину на цьому ж самому футбольному полі ми побачили наступного дня в контрольному поєдинку «Інгульця 2» зі збірною командою міста Кривого Рогу. Гості, кістяк яких складали гравці аматорських «Кривбасу» та ФК «Лозуватка», явно переважали нашу молодь за досвідом та тактичною підготовкою, зумівши завдяки цим компонентам здобути прийнятний для себе результат. Як з’ясувалося, у складі криворіжців було кілька гравців, які свого часу мали досвід виступів у командах Першої та Вищої ліг, і хоча кращі їх виступи, очевидно, вже залишилися позаду, однак, кожен з них підтримує досить пристойну спортивну форму, зайве підтвердивши вірність відомої народної мудрості: «Старий кінь борозни не зіпсує».

Відкрили рахунок криворіжці вже на 4-й хвилині гри, скориставшись неузгодженістю дій наших гравців в обороні та вивівши свого нападника на «убойну» позицію, з якої той не схибив, пробивши потужно і невідпорно. А далі наші гравці начебто й володіли ігровою і територіальною перевагою, однак втілити її в прийнятний для себе результат не зуміли, хоча й створити для цього кілька доволі непоганих нагод. Певне, на слабкі місця нашим гравцям в ході післяматчевого розбору мають вказати тренери. На наш же доволі суб’єк-тивний і такий, що не претендує на вичерпну професійність, уболівальницький погляд, хочеться зауважити, що одним зі слабких місць є завершальний удар по воротах суперника. Кілька непоганих в цілому атак завершилися безрезультативно саме через відсутність своєчасного чіткого, акцентованого завершального удару. Інколи дії гравців атаки викликали відверте роздратування занадто довгим «підбиранням» ударної ноги, внаслідок чого сприятлива нагода для взяття воріт втрачалася. Слід розуміти, що в сучасному професійному футболі, з його динамікою та швидкостями, ніхто так сильно довго «задумуватися» не дозволить, там інколи долю поєдинку вирішують лічені миттєвості. Та не поспішатимемо з висновками – гадаю, тренери команди усе це бачать і розуміють не гірше від нас. А часу для виправлення помилок ще предостатньо. Вдруге в схожій ситуації криворіжці відмітилися у воротах нашої команди на 78-й хвилині. Наша ж молодь спромоглася хіба що на гол престижу: на 84-й хвилині розрив у рахунку скоротив до мінімуму Денис Височан. Отож підсумковий рахунок гри 1:2 на користь гостей. Наступний контрольний спаринг «Інгулець-2» проведе в Кременчузі з лідером поточної першості – місцевим «Кременем». Поєдинок цей відбудеться в четвер, другого лютого, і про його результати ми також маємо намір розповісти нашим читачам.

Володимир Кіфенко.

На знімках: в атаці «Інгулець» (гра проти «Олександрії U-21»); Віталію Колеснікову - автору єдиного м”яча у воротах олександрійців - повторити свій успіх у поєдинку з криворіжцями не вдалося.