Сімейна педагогіка

«Щасливий той, хто щасливий у себе вдома»

Насильство в сім”ї - неприпустима річ для цивілізованого суспільства

(Роздуми учнів 4-В класу Петрівської ЗШ І ступеня).

(Закінчення. Поч. у № 4).

Любов у долонях

Сім’я дуже важлива у житті кожної людини. Це лагідні руки мами і тата. Рідна домівка, затишна та безпечна.

На жаль, родини бувають різними, бувають і такі, де часто відбуваються лайки та бійки. Діти, які зростають у таких сім’ях, з дитинства живуть з острахом, часто плачуть, вчиняють бійки. Коли вони самі стають дорослими, також, у свою чергу, не розуміють простого сімейного щастя, б’ють та ображають уже своїх дітей, замість того, щоб виховувати їх з любов’ю.

Я щаслива, що зростаю в сім’ї, де панує взаєморозуміння та любов. Де батьківські долоні - теплі і ласкаві, вони дарують лише ніжність та любов. Співчуваю дітям, які зростають у сварках та негараздах. Намагаюсь їм допомогти добрим словом, порадою, спілкуванням.

Дорослі, пам’ятайте: у батьківських долонях – майбутнє дітей!

В житті людини не має бути місця насильству.

Поліна Діброва

Щаслива дитина

Кожна людина від народження має батьків.

Переважна більшість людей створює сім’ї. У нашій сім’ї панує мир та злагода. Навіть, якщо ми з братом галасуємо, сперечаємось, не хочемо прибиратися - батьки нас не б’ють, не обзивають, а все терпляче пояснюють. Я знаю сім’ї, в яких моїх однолітків дорослі жорстоко карають, ставлять в куток, ображають. Такі діти і в школі пригнічені, плаксиві, вразливі. Вони не вміють спілкуватися, дружити, відпочивати. Я їм співчуваю, намагаюсь з ними потоваришувати, допомагаю в усьому.

Я щаслива,що живу в дружній, хорошій сім’ї і не потерпаю від насильства близьких мені людей. Я - щаслива дитина.

Уляна Бугаєнко

Моя родина без насильства

Гарна сім’я побудована на любові, повазі, вірності та прощенні один одного.

Насильство в сім’ї не можна допускати, бо воно руйнує щасливе життя. Діти наслідують своїх батьків. У гармонійній сім’ї діти ростуть доброзичливими, працьовитими, врівноваженими. Дорослі повинні докладати багато зусиль, щоб життя дітей у родині було безпечним, затишним, без страху перед бійками та залякуванням. Діти, які зростають у доброзичливій атмосфері – успішні діти!

Моя сім’я живе без насильства. Ми всі любимо та поважаємо один одного. Батьки ставляться до мене з розумінням моїх потреб, ніколи мене не б’ють. Іноді, буває, що сварять, коли я не слухаюсь і не розумію доброго слова. Це вони роблять заради мого ж блага, тому я на них не серджусь. З часом з’ясовується, що вони були праві. Я дуже люблю своїх батьків! Роблю все для того, щоб моя родина мною пишалася.

Владислав Мальцев

Про доброту і милосердя

З раннього дитинства мої батьки привчають мене й брата робити добро людям, допомагати у важку хвилину, бути чутливими до чужого горя.

У нашій сім’ї всі живуть у любові та взаєморозумінні. Я впевнений, що в будь-яку найскрутнішу хвилину знайдуться люди, готові не тільки поспівчувати, а й втішити та допомогти. Мама говорить, що в скарбничці людських сердець зберігаються добрі вчинки та справи, слід тільки вчасно її відчинити. Сьогодні ти комусь допоміг, а завтра допоможуть тобі. Світ не без добрих людей. Творіть добро, і світ повернеться до вас успіхом та удачею, а люди будуть завжди вам вдячні.

Тільки доброта і милосердя зроблять нас гідними людьми.

Микола Скидан

Про взаєморозуміння

Родина дуже важлива у житті кожної людини. Це най-ближчі й найрідніші люди, які допомагають нам і люблять нас завжди, якими б ми не були.

Мені дивно, що багато хто не цінує близьких людей. По телебаченню ми бачимо, як батьки, не розуміючи своєї дитини, б’ють та ображають її, замість того, щоб вислухати і щось порадити чи допомогти.

Я вдячний Богу, що народився в сім’ї, де мене щиро люблять батьки. Звичайно, я не завжди слухняний, проте завжди можу розраховувати на підтримку та розуміння мами й тата.

Я впевнений, що будь-яку ситуацію в родині можна ви-рішити шляхом спілкування та порозуміння.

Мама говорить, що я – майбутнє нашої родини, тому вони з татом докладають всі можливі зусилля, щоб допомогти мені вирости успішним.

Дорослі, любіть своїх дітей так, як люблять мене мої батьки! Я теж люблю своїх батьків! Вчуся бути слухняним.

Дмитро Худан