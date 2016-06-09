Весна не застане зненацька (фоторепортаж)

Тільки-но з морозу переступаєш поріг центральної майстерні СВК «Агрофірма «Маріампольська», як в обличчя віє приємним теплом. Ремонтники тут працюють у спецівках, і кожен з них займається своєю справою. Від газозварювального апарату Романа Артеменка розсипались яс-краві іскри, немов від бенгальських вогнів. Він, разом з Володимиром Сидоренком і Владиславом Нежигаєм, ремонтують дискову борону. Поряд слюсар Юрій Аксьонов лагодить косилку, а за ним біля трактора, увесь заклопотаний, щось майструє В’ячеслав Титаренко, котрий вже майже півстоліття водить полями стальних коней. Ось цього Т-150, що на гусеничному ходу, експлуатує вже п’ятнадцять років, адже бережливо ставиться до техніки та належить до когорти працелюбів. Запитую його, чи ще ходитиме цей вже майже раритет?

«З технікою треба дружити, доглядати за нею, бути лагідним, а інколи, навіть і поговорити з нею. Знаю з досвіду - це допомагає», - відповідає механізатор. В цей час підійшов завідуючий майстернею Сергій Черней. Запитую: «Чому мало тракторів у майстерні?». «До комплексу весняно-польових робіт більшість уже полагоджено, що становить 80 від-сотків. Вони капітально відремонтовані, залишилося тільки кільком тракторам провести технічне обслуговування», - пояснив завідуючий. Механік відділку Віктор Голубов, котрий стояв поряд, додав: «Агрофірма ще у минулому році закупила чотири нові трактори, два з яких потужні ХТА «Слобожанці», а ще придбали вантажний автомобіль САЗ-53, мікроавтобус «Рута», сівалки УПС-8 «Алькор», «Вишта», сінокосарку «Беркут» та чимало іншої причіпної техніки. Всього на суму майже вісім мільйонів. Окрім відновленої тягової сили на лінійці готовності вже багато іншого сільгоспінвентаря. Нині відремонтовано три сівалки, на черзі - ще дві. Все це вдалося зробити за рахунок того, що у цехах майстерні працюють висококваліфіковані спе-ціалісти, тож всі ремонти проводяться власними силами, без додаткових затрат та з високою якістю.

Сергій АНДРУСЕНКО.

На знімках: ремонтники Владислав Нежигай і Андрій Байдюк; механізатор Вячеслав Титаренко; слюсар Юрій Аксьонов; оператор опалювального котла Володимир Рубанов.