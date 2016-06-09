Євген Филимонович Маланюк

2 лютого 2017 року виповнюється 120 років від дня народження нашого славного земляка – Євгена Филимоновича Маланюка –

поета, літературознавця, культуролога, історіософа.

Народився Євген Маланюк 02 лютого 1897 року в м.Новоархангельську в родині вчителя. Закінчив Єлисаветградське земське реальне училище, Київське військове училище. Учасник визвольних змагань доби Української Народної Республіки. З 1921 року в еміграції (Польша, Чехословаччина, Німеччина, США). У 1928 році закінчив По-дєбрадську Господарську Академію. З 1949 року проживав у США, працював на інженерній посаді в Нью-Йорку.

Автор 20 поетичних книг та літературно-критичних праць. Енергетичним джерелом його творчості була ідея української державності. Всім своїм доробком поет прагнув дати відповідь на запитання: що являє собою українська культура, яке місце вона посідає серед інших культур, що є причинами тогочасного занепаду країни, як відродити українську державність?

У м.Новоархангельську споруджено пам’ятник Є.Маланюку та названо його ім’ям вулицю у м.Кропивницькому. Рішенням Кіровоградської обласної ради від 19 квітня 2002 року №13 засновано обласну літературну премію імені Євгена Маланюка, що є творчою відзнакою, якою нагороджуються літератори Кіровоградської області за високохудожні твори, спрямовані на ствердження гуманістичних ідеалів, збагачення історичної спадщини народу, державотворення та демократизацію суспільства.