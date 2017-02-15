Притча про багатих і бідних

Цю притчу мені розповіла моя донька Оксана. Здавна відомо, що матеріально бідні люди є, зазвичай, добрішими, аніж багатії. «Чому так?» - подумав один чоловік і звернувся з тим запитанням до мудрого старця. Старець вислухав і промовив: «Чоловіче добрий, поглянь у вікно і скажи, що ти там бачиш?» Чоловік подивився у вікно і відповів: «Бачу людей, будинки, дерева, тварин».

«А тепер поглянь у дзеркало і скажи, що бачиш», - сказав мудрець. Чоловік глянув у дзеркало і відповів: «Бачу тільки себе». «Ось тобі і відповідь, - мовив старець. - Лише трішечки срібла на склі - і як докорінно змінюється увесь світо-гляд».

Григорій Василів.