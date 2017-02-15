Від щирого серця вітаємо

ПРОДАЄТЬСЯ трикімнатна квартира в Петровому по вул. Літвінова, буд. 7 кв. 30. Тел. 067-117-63-38.

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Строительные услуги

1) СКИДКИ на работы+материалы 15.02.17 - до 20%. РЕМОНТЫ квартир, домов, балконов. Перепланировки, подвесные потолки, гипсокартон. Отопление, теплый пол, водопровод, канализация, электрика и т.д. СТРОИТЕЛЬСТВО - дома, бани, пристройки, гаражи, павильоны.Навесы, беседки, ворота, заборы. Доставка материалов. (050)9440393, (098)0541868

2) ЗАКАЗЫВАЙТЕ материалы и роботу на ВЕСНУ со СКИДКОЙ до 30%. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ под ключ. Мансардные крыши, стропильные системы. Мягкая кровля, метал., битумная, полимерная, керамическая черепица.УТЕПЛЕНИЕ, ОБЛИЦОВКА домов, квартир. Сайдинг, фактурная штукатурка, короед, термопанели. Доставка материалов (050)9440393, (098)0541868

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НАСІННЯ ТЕРРА-ЮГ

СОНЯШНИК: Патриот, Хорол, Дозор, Кардинал, Мир, Люкс, Ясон, Жалон, Фермер, Княжий, Серджио ШТ та стійкі до гранстару: ПРО-229СУ, Лідер.

КУКУРУДЗА: Оржиця-237, Корунд-260, ТАР-310.

ЛЮЦЕРНА, СУДАНКА, ГІРЧИЦЯ, ПРОСО, ЛЬОН та ін.

тел.: (098)573-08-73, (066)235-01-28, (073)467-26-10,

тел./факс (0512)48-97-08 сайт terra-yug.com.ua

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