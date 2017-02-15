Від щирого серця вітаємо

Випуск: № 7 (9924) Субота, 28 січня 2017 року

Від щирого серця вітаємо дорогу внучечку МАРІЙКУ ГАВРИЛЕНКО з десятирічним ювілеєм!

Внучечко, сонечко, зіронько мила!
Хай твоя доля буде щаслива,
Хай твоє серденько горя не знає,
Твої оченята нас радо стрічають!
Рости здоровенькою, гарненькою, розумненькою і будь щаслива!

З любов’ю прабабуся Марія, бабуся, дідусь, дядя Саша з сім’єю.

 

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