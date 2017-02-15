Співпраця з громадою – запорука успіху

Минуло вже більше року після виборів до органів місцевого самоврядування. Тоді громада Богданівської сільської ради обрала своїм висуванцем до районної ради кандидата в депутати від партії «Батьківщина» О.М.Кравченко, адже Олександра Михайлівна багато років проживає у цій місцевості, тож їй добре відомі болючі проблеми села. Про те, що за цей час їй вже вдалося зробити, та про плани на майбутнє наша розмова.

- Олександро Михайлівно, передусім хочу запитати, що спонукало Вас балотуватися до районної ради?

- Знаєте, я не розумію тих людей, котрі, коли їх щось не влаштовує у соціальному плані, ладні про це багато говорити, критикувати, а як випадає нагода до-класти власні сили на вирішення цих проблем - воліють стояти осторонь. Тож на моє рішення вплинуло бажання активніше діяти на розвиток своєї території.

- Які нагальні проблеми громади Вам вже вдалося вирішити?

- Найболючішою з них, як і у багатьох інших громад, є стан місцевих та комунальних доріг. Багато років знаходилася у незадовільному стані наша дорога до райцентру. Зважаючи, що по ній інтенсивно рухається службовий транспорт Петрівського залізорудного кар’єру, Богданівська сільська і ра-йонна ради неодноразово зверталися до керівництва ЦГЗК та за-прошували на сесію райради, аби підприємство також долучилося до ремонту дорожнього покриття. Та, на жаль, співпраці у цьому аспекті не відбулося. Тож довелося братися до цієї справи своїми силами. Ще у минулому році частину дороги вже полагодили за рахунок коштів Петрівської селищної ради, а у цьому році маємо довести цю справу до кінця. Аби убезпечити рух транспорту, здійс-нили спилювання старих тополь на узбіччі дороги. Тож сподіваємося, що невдовзі стане зручніше і комфортніше долати шлях до Петрового. Нещодавно до мене звернулися мешканці нашої сільської ради з проханням відрегулювати графік руху шкільного автобуса. В результаті це питання вдалося вирішити на користь мешканців села, і тепер люди мають більше часу для вирішення своїх справ у райцентрі. Варто зазначити, що кілька днів поспіль, коли тривали потужні снігопади, завдяки бульдозеру нашого фермерського господарства «Карат» вчасно розчищалися від снігу сільські дороги, таким чином забезпечили безперервне сполучення з районним центром. Крім того, ми намагаємося постійно опікуватися освітою, культурою та медициною села. На даний час односельців турбує відсутність фельдшера у ФАПі. Нині вже вирішуємо це кадрове питання, тож незабаром прийом пацієнтів буде здійснювати медпрцівник кілька разів на тиждень. Хочу зауважити, що все це вдається здійснювати за рахунок співпраці з місцевим органом самоврядування.

- Ми знаємо, що, мабуть, вже з десяток років мешканцям підпорядкованих сільській раді сіл дошкуляє безпри-в’язний гурт ВРХ Юрія Ткача. Про цю череду-примару уже можна писати кіносценарій до фільму жахів, адже за ці роки накопичилося багато неприємних випадків з ризиком для життя людей. Чи є шанс, нарешті, навести лад у цій ситуації?

- Я з Вами погоджуюся, ризики є, адже тварини, часом, непередбачувані, бо не перебувають під постій-ним контролем, завжди голодні та стали напівдикими. А ще більшою загрозою для життя людей є їх можливий контакт із скаженими дикими тваринами, яких останнім часом побільшало у нашій місцевості. Тому це питання на особливому контролі не лише у сільській та районній радах, а й у РДА. Не-одноразово господареві тварин вже доводилося сплачувати збитки, завдані як сільгоспвиробникам, так і односельцям. Створена у сільській раді адмінкомісія швидко реагує на заяви громадян і вже не раз зверталася до правоохоронних органів та ветеринарної служби, аби і вони теж вплинули на цю ситуацію. На сьогодні ветеринарній службі вже вдалося ідентифікувати половину цього гурту. Дещо збільшилася і сума до відшкодування за завдані збитки. Я також неодноразово проводила співбесіду з Юрієм Ткачем і вже маємо певні зрушення у вирішенні цієї проблеми. Поки що лише так вдається впливати на цього неординарного господаря.

- Олександро Михайлівно, Ви входите до складу постійної комісії районної ради з питань діяльності територіальних громад, об’єд-нань громадян, регламенту, депутатської етики та дотримання законності. Які її функції та повноваження?

- В першу чергу, наша комісія проводить підготовку до внесення пропозицій, щодо змін в регламенті, підготовку та попередній розгляд рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів сільських і селищних рад та їх виконкомів, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районної ради. Проводить аналіз та розгляд підсумків по виконанню виборчих програм політичних партій та доручень виборців, робить підготовку висновків з питань дострокового припинення повноважень депутатів районної ради. Окрім цього, комісія заслуховує звіти про роботу правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю у нашому районі. Це основні напрямки її діяльності. Взагалі комісій діє тепер лише чотири, а не шість, як раніше. Зменшилася і кількість депутатів ра-йонної ради, хоча це не означає, що справ поменшало. На мій погляд, депутатський корпус працює досить активно і результативно, звичайно, про це можна судити по зробленому. Не вдаватимуся в деталі, адже виборці й самі бачать на місцях втілення в життя вже не одного важливого соці-ального проекту.

- Зараз у нашій державі відбувається процес об’єднання територіальних громад, який згодом приведе до децентралізації влади на місцях. Яка Ваша точка зору на такі зміни?

- Депутати сільської ради, а згодом і громада, після сходки, зібравши підписи, подали звернення до райради з клопотанням про незакриття Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів, надавши свої вагомі аргументи. Відрадно, що нас почули, тож рішення було прийняте на користь громади. Такі об’єд-нання є добровільними, тому влада не повинна форсувати цей процес, адже громада має свідомо піти на цей крок, повністю переконавшись в його доцільності. За новим законодавством наповнення місцевого бюджету суттєво збільшилося, тож тепер майже кожна сільська рада вважається самодостатньою. Та це не означає, що такі об’єднання не на часі, рано чи пізно такі реформи все ж будуть втілюватися і на нашій території, адже для цього є вагомі аргументи: незадовільна демогра-фічна ситуація, від-сутність достатньої кількості робочих місць на селі, складність утримання соціальних об’єктів і таке інше. Врешті, перехідний період, в якому ми тепер перебуваємо, з часом розставить все на свої місця.

- Що ж, Олександро Михайлівно, ми вдячні Вам за цікаву розмову.

Спілкувався Сергій АНДРУСЕНКО.