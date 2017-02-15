Вшанували захисників України

Минулої неділі, з нагоди Дня соборності України та 98-ї річниці укладення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, в Петровому відбулася урочиста акція з вшанування пам’яті мужніх захисників України, наших земляків – юних воїнів, що віддали своє життя в боротьбі за єдність, незалежність і цілісність Української держави.

Зокрема, Петрівський селищний голова Світлана Тилик, мама загиблого воїна – учасника антитерористичної операції Олексія Лисенка Тамара Олексіївна, голова громадської волонтерської організації «Допоможемо воїнам Петрівщини» Алла Горністова, секретар селищної ради Володимир Руденко та заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрій Сидоренко поклали кошик з живими квітами до меморіальних дощок загиблим воїнам Олексію Лисенку та Євгену Рєзнікову, встановлених на будівлі Петрівської гімназії – навчального закладу, який свого часу за-кінчили наші славні герої, та вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання.

Крім того, учасники урочистої церемонії побували на одному з селищних кладовищ, поклавши квіти на могилу Олексія Лисенка та висловивши мамі загиблого воїна слова моральної підтримки та щирої вдячності за виховання справжнього патріота, гідного сина своєї держави.

Виконком Петрівської селищної ради.

На знімках: фрагменти урочистої церемонії біля меморіальних плит та на могилі Олексія Лисенка.