Санаторно-курортне лікування для учасників АТО

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням.

Порядок поширюється на осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 та пункту 1 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Організацію забезпечення санаторно-курортним лікуванням у районі здійснює управління соціального захисту населення Петрівської райдержадміністрації.

Відповідно до цього Порядку органи соціального захисту забезпечують осіб безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості в міру надходження путівок:

1) учасників бойових дій - щороку строком на 18-21 день;

2) інвалідів війни - позачергово щороку строком на 18-21 день;

3) інвалідів із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - відповідно до медичних рекомендацій, з них:

I та II груп - до санаторіїв спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

III групи - до санаторіїв неврологічного про-філю з лікуванням строком на 18-21 день.

У разі, коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, - за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення. Під час подання копій посвідчень, особи надають їх оригінали для огляду.

Особа, яка перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соці-ального захисту населення, але в поточному році одержала безоплатну путівку, знімається з обліку.

За більш детальною інформацією, звертайтеся, будь ласка, до управління соціального захисту населення Петрівської райдержадміністрації за адресою: смт Петрове, вул. Центральна, 32, тел.: 9-63-50.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації