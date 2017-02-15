Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут»

Музей розкриває героїчну сторінку української військової історії – бій під Крутами, який відбувся у січні 1918 року. Будівництво Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут» розпочалось у 1990 році з ініціативи громадськості. З 2010 року музей став філією Національного військово-історичного музею України.

Автор меморіалу, Анатолій Гайдамака, створив пам’ятник у вигляді насипаного пагорба заввишки 7 метрів, на якому встановлено 10-метрову червону колону. Вона нагадує колони Київського університету, в якому навчалася більшість студентів, що загинули під Крутами. Біля підніжжя пагорба побудована капличка, а поруч із пам’ятником - озеро у формі хреста.

Музейна експозиція складається із залізничної платформи та чотирьох зал-вагонів. Експозиція розпочинається з відкритої залізничної платформи з гарматою. З такої гармати, укріпленої мішками з піском, сотник армії УНР Лощенко вів прицільний вогонь по наступаючих лавах червоноармійців.

Огляд експозиції продовжується у залах-вагонах, що розповідають про розвиток українського національного руху початку ХХ століття, ключові події Української революції 1917 року, проголошення Української Народної Республіки, дії більшовицької Росії проти молодої Української держави, бій біля станції Крути та повстання на заводі «Арсенал» тощо. Особливістю 2-го експозиційного вагону є те, що він був призначений для проведення санітарного огляду вояків під час проведення військових дій. Зала-вагон №3 присвячена безпосередньо бою біля станції Крути, повстанню на заводі «Арсенал». Матеріали розташовані за принципом протистояння воюючих сторін, ліворуч – українські військовики, праворуч – більшовицькі, також відтворена карта-схема самого бою.

Завершує експозиційний огляд музею 4-та зала-вагон, де розміщені копії документів та кіно, фотоматеріалів, які висвітлюють часи Української революції (1918-1921 рр.), гетьманату П.Скоропадського, доби Директорії, ЗУНР.

Музей розкриває значення бою під Крутами для подальшого розвитку національно-визвольної боротьби в Україні та виховання українських патріотів.