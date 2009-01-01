Перед початком сезону – серйозне перезавантаження

Новини з ФК «Інгулець»

Нарешті, після майже двомісячної перерви, зумовленої паузою в чемпіонаті України з футболу серед команд Першої та Другої ліги, та, відповідно, тривалою відпусткою, в якій перебували гравці наших команд, зі штабу ФК «Інгулець» з’явилися перші новини, якими ми поділимося і з читачами районки.

Новини ці, в основному, стосуються кадрових змін, що відбулися в складі команд. Як, певне, вже знають користувачі Інтернету, після закінчення осіннього циклу чемпіонату, значна частина гравців «Інгульця» та «Інгульця-2» на правах вільних агентів покинули розташування клубу. Серед таких і ряд гравців, котрим неодноразово рукоплескали трибуни нашого стадіону на знак вдячності за той високий рівень гри, яким вони радували уболівальників Петрівщини. Певне, нам уже не доведеться побачити у футболці «Інгульця» Андрія Голуба, Іллю Ходулю, Миколу Коляду, Сергія Панасенка, Сергія Алєксанова, Сергія Дячука, улюбленця наймолодших уболівальників команди – темношкірого форварда Келвіна Нвамору. Не змогли пристосуватися до манери і тактики гри нашої команди й відносні новачки: захисники Семен Даценко та Олександр Волчков. А, можливо, усі вищеназвані гравці просто не вписалися в тренерську концепцію і бачення перспектив гри команди її головним тренером Сергієм Лавриненком. Словом, як би там не було, але, як бачимо, весняну частину чемпіонату обидві наші команди розпочнуть в кардинально оновлених складах.

Тепер кілька слів про придбання. Як і очікувалося, основний акцент кадрова політика клубу зосередила на зміцненні захисної лінії команди.

Тож невипадково й нові придбання спрямовані саме на її посилення. Серед новобранців клубу – екс-голкіпер кропивницької «Зірки» Геннадій Ганєв, недавній капітан стрийської «Скали», опорний півзахисник Владислав Клименко, ключовий захисник команди «Нафтовик-Укрнафта» Олександр Вечтомов, фланговий півзахисник, останнім клубом якого була чернівецька «Буковина», Євген Немтінов, перший професійний контракт також підписано з гравцем, який тривалий час виступав у складі аматорського «Інгульця-3», Гіоргі Кобуладзе. Тож його, до певної міри, можна вважати власним вихованцем. А ще, як мінімум, в період весняної частини чемпіонату, в «Інгульці» на правах оренди напевне виступати півзахисник прем’єр-лігівської «Олександрії» Богдан Боровський, за чутками, доєднатися до складу нашої команди може й екс-нападник кропивницької «Зірки» Роман Локтіонов. Зараз, до речі, на перегляді в «Інгульці» перебуває 18-річний гравець аматорського «Кривбасу» Руслан Нікулін, з яким, можливо, також буде підписано професійний контракт.

Кадрове посилення також відбулося і в тренерському штабі: відтепер голкіпери клубу матимуть свого вузькопрофільного наставника, яким став добре відомий у футбольних колах спеціаліст – 62-річний Олександр Андрійович Антоненко.

Втім, здається, названі кадрові дміни ще не є остаточними і, можливо, до офіційного початку сезону «Інгулець» ще не раз здивує нас новими гучними іменами, про що ми обов’язково розповідатимемо в наступних номерах районки.

Володимир Кіфенко.

На знімку: Євген Немтінов, який має в своєму послужному списку досвід виступів у складі збірної команди України (U-20) на чемпіонаті світу серед молодіжних команд, що відбувся в Новій Зеландії, вважається одним із найперспективніших придбань «Інгульця».