Особливості професійної діяльності працівників ДСНС України

На сучасному етапі розвитку суспільства, науки, появи нових високих технологій підвищується ризик виникнення масштабних катастроф, аварій, лих, у зв’язку з чим особливу гостроту набуває пошук ресурсних можливостей фахівців, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а саме - фахівців пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України.

У всьому світі професія пожежника-рятувальника вважається однією з найнебезпечніших. Навіть маленька пожежа може піднести підступний сюрприз: наприклад, вибухне балон з газом чи загориться оголений електро-провід. Пожежники надають допомогу людям, що потрапили в біду, часто ризикуючи своїм життям.

Пожежники-рятувальники виконують рятувальні роботи, пов’язані з пожежогасінням, з повенями, з природними катастрофами та іншими непередбачуваними нещасними випадками, а також займаються ліквідацією наслідків нещасних випадків (наприклад, дорожньо-транспортних пригод або нафтових забруднень).

У сучасних умовах праця пожежників стала незрівнянно складнішою, більш напруженою і небезпечнішою, тому що пов’язана із застосуванням різних технічних засобів, озброєння і спеціальної техніки. Робота пожежників пов’язана зі значним фізичним і нервово-психічним напруженням, викликаним високим ступенем особистого ризику, відпо-відальністю за людей і збереження матеріальних цінностей, з необхідністю прийняття рішення в умовах дефіциту часу. А періодичні цілодобові чергування є порушенням нормального режиму сну і неспання, що сприяє розвитку патологічних процесів. Ці обставини сприяють не тільки розвитку втоми, негативних функціональних станів, але і можуть стати причиною захворювань і травматизму.

Слід враховувати, що діяльність пожежників супроводжується несприятливим впливом фізичних, хімічних, психологічних та інших патогенних факторів, що викликають виражений фізіологічний і психоемоційний стрес.

Таким чином, аналіз роботи фахівців служби порятунку вказує на те, що професія рятувальника має специфічні особливості, основними з яких є: високий рівень небезпеки, високий рівень травмування, високий рівень стрессогенності, ризикованість, високий рівень відповідальності, невизначеність ситуації, дії в умовах обмеженого простору і дефіциту часу.

Все це і зумовлює розвиток високих вимог до професійно важливих якостей пожежників-рятувальників.

Андрій Пащенко, начальник 32 ДПРЧ У ДСНС України у Кіровоградській області