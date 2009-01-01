День святого Богоявлення

Хрещення - одне з головних християнських свят, яким закінчуються Різдвяні святки. Свято Хрещення відзначається православними віруючими щороку 19 січня. Воно пов’язане з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан у часи його земного буття. В церквах цього дня освячують воду, яка набирає особливої сили та стає цілющою.

До Водохреща жінки намагалися не полоскати у річці білизну, аби чорти, що там сидять, не вчепилися. А вже у освячену воду дівчата клали калину чи коралі і вмивалися, аби бути рум’яними. Напередодні Водохреща святкується «Голодна кутя», або другий Святий Вечір. Увесь день віруючі люди нічого не їдять, а вечеряти сідають лише коли вже засяє вечірня зоря. Подають до столу пісні страви, а після всі ложки кладуть в одну миску, а зверху хлібину, щоб хліб родився.

Цього дня, після освячення води у храмах Петрового, свято Богоявлення Господнього продовжилося на Інгульці. Тут зібралося багато мешканців та гостей селища. Священики Дмитро та Михайло після читання молитов освятили воду в ополонці, вирубаній у формі хреста. Затим протоієрей Дмитро звернувся до вірян і закликав їх перед тим як пірнути в освячену воду, з надією про зцілення і прощення гріхів, ус-відомити всю значимість цього дня. Люди мають задуматися, як вони дбали про спасіння своєї душі, як провели день напередодні, який є днем строгого посту, чи відвідали церкву в день Хрещення Господнього. Нині, зазначив отець Дмитро, деякі люди беруть участь у подібних церковних дійствах лише заради гарного видовища, не усвідомлюючи важливості цієї події. Затим побажав усім присутнім, їх рідним, воїнам на полі битви миру та здоров’я. Після того всі бажаючі мали змогу зануритися в ополонку з освяченою водою.

Втім, на цьому урочисті події з нагоди свята Водохреща не завершилися: уже невдовзі св. отці Дмитро та Михайло побували, практично, в усіх установах, організаціях, навчальних та виховних закладах району, окропивши приміщення та їх господарів свяченою водою, та побажавши здоров’я, удачі, сили духу й мужності, інших щирих гараздів. За що, звичайно, православні віряни та, певне, й усі інші петрівчани їм безмежно вдячні.

Сергій АНДРУСЕНКО.

На знімках: св. отці Дмитро та Михайло під час молитви; момент освячення води; учасники урочистого дійства; купання в освяченій воді.