Інформація військового комісара Петрівського РВК про початок приписки громадян України

Відповідно до ст.14 Закону України “Про військовий обов`язок і військову службу Петрівський РВК у січні - березні 2017 року проводить приписку допризовників 2000 року народження з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення їх особистих якостей.

НАКАЗ

військового комісара Петрівського районного військового комісаріату

23.12.2016 смт. Петрове № 220

Про приписку громадян до призовної дільниці Петрівського району

1. На підставі Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” з 16 січня по 31 березня 2017 року оголошується приписка до призовної дільниці Петрівського району Кіровоградської області громадян 2000 року народження.

2. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, що постійно або тимчасово проживають на території Петрівського району, а також громадяни старших років народження, які не пройшли приписку раніше.

3. Всі громадяни, яким належить пройти приписку до призовної дільниці і які проживають в Петрівському районі, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: смт. Петрове вул. Садова, 45 у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток, зобов’язані прибути до Пет-рівського районного військового комісаріату до 23 січня 2017 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу, за адресою: смт. Петрове, вул. Садова, 45.

4. На підставі Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким необхідно пройти приписку до призовної дільниці на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до районного військового комісаріату.

5. Даний наказ довести до всього особового складу в частині, що стосується.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника військового комісара – начальника відділення комплектування капітана С.В Кицелу.

Олександр БРАТЧЕНКО, військовий комісар Петрівського районного військового комісаріату, підполковник