Закриттям головної ялинки завершився цикл новорічних свят

Минулого тижня біля головної ялинки в Петровому зібралося чимало діточок, які прийшли сюди, щоб востаннє у цьому новорічно-різдвяному сезоні насолодитись її мерехтливими вогниками, запальною музикою та веселою атмосферою свята.

Перш, ніж згасли святкові вогні на ялинці, Дід Мороз та Снігуронька, разом з дітьми, весело водили хороводи.

Пострибати та порадіти останньому святковому дню на відчутному морозі знайшлося чимало бажаючих. Весела дітлашня з великим задоволенням грала в рухливі ігри, танцювала та співала, за що отримувала від організаторів смачні цукерки.

Попри морозець та ожеледицю, всі учасники заключного святкового дійства отримали масу позитивних емоцій.

Дід Мороз зі Снігуронькою попрощалися з малечею до наступної зустрічі через рік.

Олена Приходкова.

На знімку: веселий хоровод з Дідом Морозом та Снігуркою.