25 січня - День студентів (Тетянин день)

У студентів завжди є за що любити своє студентське життя. Не зважаючи на той факт, що безсумнівно приведе нас до довгих і глибоких розмірковувань з цього приводу, зауважимо, що в цьому немає ніякої потреби. І навіть якби у студентів узагалі не було жодного «законного» свята, це б їх не засмутило. Швидше навпаки - додало б їм куди набагато більшого ентузіазму в пошуках «зайвого» приводу для радості, адже молодість володіє ще далеко не повністю вивченим потенціалом, і наділяє своїх володарів найбільш непередбачуваними і неординарними ідеями та рішеннями.

У своєму арсеналі студентська частина нашого прогресивного суспільства має принаймні два цілком законних і безумовно офіційних приводи для свята: Міжнародний день студента, який відзначається 17-го листопада, і Тетянин день - 25-го січня, який, можна сказати, - наш домашній або національний День студентів. Походження останнього докорінно відрізняється від всесвітнього свята, воно більш традиційне для наших студентів і бере свій початок із середини вісімнадцятого сторіччя.

День студентів раніше був приурочений дню відкриття Московського університету, яке за старим стилем юліанського календаря відбулося 12-го січня 1755-го року і було ініційоване імператрицею Єлизаветою Петрівною на прохання державного діяча і мецената Івана Івановича Шувалова. Підписання найвищого Указу відбулося якраз у день іменин його матінки, паралельно цей день був і днем ранньохристиянської святої великомучениці Татіани Римської, що жила в III-му столітті нашої ери. Це давньогрецьке ім’я, яке нам більш відоме, як «Тетяна» в перекладі означає «упорядниця». Трохи пізніше в одній з прибудов старої будівлі університету створили домову церкву на її честь, а сама свята була оголошена своєрідною покровителькою всеросійського студентства.

День студентів став святкуватися спочатку як день народження самого Університету і був веселим та гучним святом, а пізніше поширився і перейшов у свято всіх студентів Російської Імперії.

Існує думка, що у студентів кожен день - це свято. Ця думка побутує у тих верствах нашого суспільства, у яких їх студентське життя вже давно залишилося позаду і викликане іноді зайвим навантаженням тієї суворої дійсності, яка тисне нескінченними поточними турботами, від яких студентське життя здається легкою і безтурботною справою. Але будь-який студент може сказати, що це не так. Адже рішення, діяльність та важливість кожного моменту нашого життя визначає не тільки наше сьогодення, але і наше майбутнє, а студенти знаходяться в більш критичних умовах, які вимагають більшої координації і зусиль, найвлучніших пошуків і кмітливості.

У це, не побоїмося сказати - професійне студентське свято, ми приєднуємося до привітань на адресу всіх наших студентів! Бажаємо їм успіхів у навчанні, гарної практики, сил і часу! Все у ваших руках. З Днем студентів!