«Живи, Україно, незламна і сильна,

Єднай і згуртовуй оновлений люд

Між рівними рівна, між вільними вільна,

Про пращурів власних своїх не забудь.»

М. Туш

День 22 січня 1919 року ввійшов до національного календаря як велике державне свято – День Соборності України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли кілька поколінь українських патріотів: на волелюбному зібранні було урочисто проголошено злуку Української народної республіки і Західноукраїнської народної республіки. Мабуть, невипадково вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалась самостійною, незалежною державою. Отже, він мав стати днем подвійного всенародного свята – Незалежності й Соборності.

Саме цій знаменній події Петрівська центральна районна бібліотека присвятила розгорнуту книжкову виставку «Злука. Соборність. Воля».

У першому розділі «Україна від подиху століть до сьогодення» представлена література, яка висвітлює ідеї побудови Української самостійної соборної держави.

Матеріали, представлені у другому розділі виставки - «Хвала Соборній Україні» - акцентують увагу на історичних фактах, що передували злуці, на об’єднавчому русі, який наприкінці 1918- початку 1919 року охопив майже всю Україну, про ідеї соборності та її значення в політичному життя сучасної України.

Видання, представлені у третьому розділі «Містичний ключ до України» - розповідають про велике значення для вітчизняної історії існування Української Народної Республіки, Центральної Ради, про об’єднавчу місію Акту злуки, його вплив на національне самоусвідомлення українців у минулому та сьогоденні.

На знімку: Анна Горністова знайомить відвідувачів з матеріалами виставки.