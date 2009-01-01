Не можна допустити погіршення рівня соціального захисту працівників

Днями у районній державній адміністрації відбулося засідання робочої групи з питань забезпечення підвищення заробітної плати.

Його відкрила заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, яка зазначила, що приводом для засідання стало рішення уряду про підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Тому робоча група повинна обговорити заходи, які б не допустили виникнення побічних негативних явищ, погіршення соці-ального захисту людей.

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Валентина Сибіра повідомила, що, спільно з фіскальною службою, ведеться робота з роботодавцями з метою забезпечення виконання рішення про підвищення з 1 січня поточного року мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, недопущення безпідставного переведення працівників на 0,5 та 0,25 ставки, або їх звільнення. Всі працівники, згідно з Кодексом законів про працю, повинні отримувати заробітну плату у повному обсязі за виконану роботу у місячному та погодинному розмірах.

У відповідності зі змінами у Законі про місцеве самоврядування в Україні органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення, а при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. Розроблений план-графік обстежень, до роботи будуть залучатися представники інспекції праці, які мають суттєві важелі впливу на порушників законодавства про працю. Роботодавці повинні усвідомити, що використовувати легальних працівників значно вигідніше, бо штрафні санкції до порушників законодавства про працю досить вагомі.

-Під час виїздів на місця будемо знайомитися з ситуацією, зустрічатися з підприємцями та товаровиробниками, виявляти тіньові робочі місця, – повідомила В.Сибіра.

Голова районної ради Тамара Сакара, яка також взяла участь у засіданні, зауважила, що ніхто не відміняв режиму повної зайнятості, але є відповідні нормативи. Тому, звичайно, якщо прибиральниця прибирає територію площею 40 квадратних метрів, то вона не може претендувати на повну ставку. Такий працівник повинен отримувати платню відповідно до обсягу роботи, яку виконує, звичайно, виходячи з норми мінімальної заробітної плати 3200 гривень.

Тамара Вікторівна поцікавилася кількістю працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, які стають на облік в центрі зайнятості в міжсезоння. Виявилося, що їхня кількість навіть дещо менша, ніж в минулому році.

Вона зауважила, що варто буде провести засідання колегії рай-держадміністрації, присвячене темі забезпечення виконання рішення уряду про підвищення мінімальної заробітної плати.

Директор районного центру зайнятості Ольга Павлюк доповіла про співпрацю РЦЗ з роботодавцями та іншими соціальними партнерами щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення. Службою зайнятості вивчається коло інтересів роботодавця щодо укомплектування кадрами, пропонуються конкретні послуги, спрямовані на їх задоволення. Крім цього, співпраця роботодавців зі службою зайнятості розширює їхні можливості щодо збереження трудового колективу у випадку тимчасового простою підприємства завдяки наданню допомоги по частковому безробіттю, відшкодування витрат по сплаті ЄСВ за працевлаштування квотних категорій безробітних громадян, пом’якшує негативні наслідки масового виві-льнення працівників, що виникають у випадку скорочення штатів через реорганізацію, закриття структурних підрозділів або банкрутства підприємства.

Кількість підприємств району, які регулярно подають вакансії в РЦЗ, складає 15%, інші подають вакансії лише епізодично. Рівень укомплектованих вакансій складає 97%. Проблемними питаннями при укомплектуванні заявлених вакансій є тіньова зайнятість, фактично ненормований робочий час, особливо у торгівлі, територіальна невідповідність заявлених вакансій пропозиції робочої сили та низька трудова мобільність населення в межах району через транспортну недоступність тощо.

З метою забезпечення якіснішого задоволення потреб клієнтів щодо їх зайнятості розширюється функціонал служби, модернізуються технологічні прийоми з використанням нових форм роботи (презентація своїх здібностей шукачем роботи, так звані відео-резюме безробітних та онлайн-співбесіди роботодавця з претендентом на вакантну посаду). Пості-йно удосконалюються й інтернет-портали державної служби зайнятості, оновлюються сервіси, додається різноманітний пізнавальний матеріал. Таким чином можна констатувати, що роботодавці мають можливість отримувати в центрі зайнятості комплекс послуг, який не має аналогів в інших структурах соціального захисту.

У виступах всіх учасників наради домінувала думка, що найважливішою є проблема ліквідації тіньової зайнятості, донесення до роботодавців думки, що легалізація зайнятості і заробітної плати їм обі-йдеться дешевше, ніж сплата великих штрафів за порушення законодавства. Цікавою була також думка, висловлена Т.Сакарою, що варто було б на законодавчому рівні закріпити взаємну відповідальність за тіньову зайнятість обох сторін – і роботодавця, і працівника, бо обидва вони в такому випадку порушують законодавство, сприяючи тому, що бюджет держави недоотримує величезні кошти.

Анатолій РЯБОКОНЬ.