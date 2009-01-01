Молодші школярі отримуватимуть безкоштовне харчування

Днями у Петрівській загальноосвітній школі І ступеня, філії комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об’єднання-гімназія», відбулася батьківська конференція. У ній взяли участь голова Петрівської районної державної адміністрації Сергій Завалій, голова районної ради Тамара Сакара, заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панета та начальник відділу освіти рай-держадміністрації Григорій Москалець.

Директор школи Олександр Лівак, на прикладі роботи педагогічного колективу школи, розкрив питання «Трансформація педагогічних ідей Василя Сухомлинського в рамках реалізації нового Державного стандарту початкової ос-віти».

Медична сестра закладу Лілія Каленіченко у своєму питанні порушила проблему раціонального харчування молодших школярів, як запоруки здоров’я дітей. Харчування учнів школи з жовтня 2016 року дійсно стало проблемою.

За бюджетні кошти харчуються лише діти пільгових категорій, а це лише 13 % від загальної їх кількості. Гаряче харчування інших дітей відбувається або за рахунок батьків, або ж учні зовсім не харчуються. Ця ситуація не могла залишити байдужими керівників району. Керуючись тезою «Здорові діти – здорова нація», Сергій Володимирович та Тамара Вікторівна запевнили батьків та педагогічний колектив школи, що в другому семестрі цього навчального року всі діти школи отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування.

Учасники конференції щиро подякували голові районної державної адміністрації Сергію Завалію та голові районної ради Тамарі Сакарі за розуміння проблем школи, турботу про здоров’я маленьких петрівчан та уміння оперативно вирішувати нагальні проблеми.

Діти завжди з нетерпінням чекають зимових канікул, які щойно добігли кінця, та новорічних свят. Традиційно кожен загальноосвітній навчальний заклад ретельно готується до роботи з дітьми у цей період. Було розроблено графіки проведення новорічних та Різдвяних свят, якими передбачено проведення цікавих, змістовних культурно-мистецьких, розважальних заходів: новорічних ранків, вечорів, карнавалів, шоу, капусників, казкових балів, казкових подорожей, новорічних калейдоскопів, новорічних КВК, новорічних пригод, зимових казок тощо. Центр дитячої та юнацької творчості приготував для школярів розважальні програми біля центральної ялинки селища.

Вихованню національно-свідомих громадян сприяє використання історичних і культурних цінностей, звичаїв народу, значення яких зростає в умовах європейської інтеграції України. У рамках Різдвяних свят для учнів було проведено заходи, присвячені вивченню та збереженню українських народних традицій: до Дня Святого Миколая, «Андріївські вечорниці», «Свято Маланки», щедрування, колядування, театралізовані вистави.

Обличчя сучасної школи – це учні. Якщо у закладі освіти створено такі умови навчання, що сприяють особистісному розвитку творчого потенціалу, нахилів школярів, то успіх у різних випробуваннях для них гарантовано. Цього навчального року 451 учень взяв участь у районному етапі олімпіад із навчальних предметів, 183 із них здобули перемоги.

56 учасників із 8-ми загальноосвітніх навчальних закладів будуть представляти свій район на обласному рівні. Школярі добре розуміють усю відповідальність, яка лягає на їхні плечі, тому триває серйозна підготовка наших учнів до цих випробувань. Тож побажаємо їм впевнено «взяти висоту» та гідно захистити честь району.

Відділ освіти райдержадміністрації.