Вітаю з ювілейним днем народження

Випуск: № 5 (9922) Субота, 21 січня 2017 року

Вітаю з ювілейним днем народження чарівну, милу, добру МАРГАРИТУ ВОЛОДИМИРІВНУ РЯБОКОБИЛУ!

Скільки років тобі, не питаю,
Хай рахує зозуля в гаю,
Я із тими літами вітаю,
Що постукали в душу твою.
Те бажаю, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
А тій пісні не буде кінця.

З повагою хрещена мати.

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