Куточок поезії

Уродженець Ганнівки Іван Федорович Бондар ще з 1983 року працював на Петрівському кар’єрі, звідкілля і пішов на заслужений відпочинок.
Колеги по роботі поважали його за високий професіоналізм і надійність, за чимало інших суто людських якостей. Але небагато хто знав, що Іван Федорович ще з юних років відчував прихильність до поетичного слова, сам інколи писав вірші, присвячуючи їх своїм рідним та близьким.
Цього разу Іван Федорович люб’язно погодився поділитися своїми творами з читачами районки, тож пропонуємо їх на розсуд наших читачів.
Петрівському селищному голові Світлані Тилик присвячую
Ой, як довго чекало Петрове,
Поки зійде над нами зоря,
І засяє тим світлом здоровим,
Що горить, але не догоря!
Що не спалах – то міст чи дорога,
Що не спалах – то радість душі.
Дай Вам сили й здоров’я від Бога,
Що не мали ніколи мужі.
Що ж, мовчать тепер ті лицеміри,
Бо забиті брехнею роти,
Й хоч набиті грошвою без міри,
Та ніхто не досяг з них мети.
Бог із ними… Хай мають і «мліють»,
Та, як мовиться, «Бог не теля».
Люди наші усе розуміють,
А Він бачить усе іздаля.
Ну, а Вам ми бажаєм удачі,
І щасливих хвилин від душі.
Хай Ваш недруг з досади заплаче,
Щирі ж друзі - присвятять вірші.
Хай на радість зростають онуки,
І життя нехай буде, як мед.
Беріть селище Ви в свої руки,
Й буде повним місцевий бюджет.
* * *
Лебеді на річці,
Лебеді в полоні,
Місяцем освітлені,
Ніби на долоні.
Заніміла річка,
Лебеді кружляють,
Нема їм рятунку -
Вони й не шукають.
Бог їх не покине,
Бо то Божа птиця,
Що лебідь, що люди,
Яка тут різниця?
Петрівщина рідна,
Будь благословенна,
Будь душею чиста,
Полями зелена.
Май завжди багатство,
Я тобі бажаю, І в садах і в полі,
Доброго врожаю.
З Новим роком, рідні,
Миру в кожну хату,
Щаслива дитина -
То щаслива й мати.
Іван Бондар