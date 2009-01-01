Куточок поезії

Уродженець Ганнівки Іван Федорович Бондар ще з 1983 року працював на Петрівському кар’єрі, звідкілля і пішов на заслужений відпочинок.

Колеги по роботі поважали його за високий професіоналізм і надійність, за чимало інших суто людських якостей. Але небагато хто знав, що Іван Федорович ще з юних років відчував прихильність до поетичного слова, сам інколи писав вірші, присвячуючи їх своїм рідним та близьким.

Цього разу Іван Федорович люб’язно погодився поділитися своїми творами з читачами районки, тож пропонуємо їх на розсуд наших читачів.

Петрівському селищному голові Світлані Тилик присвячую

Ой, як довго чекало Петрове,

Поки зійде над нами зоря,

І засяє тим світлом здоровим,

Що горить, але не догоря!

Що не спалах – то міст чи дорога,

Що не спалах – то радість душі.

Дай Вам сили й здоров’я від Бога,

Що не мали ніколи мужі.

Що ж, мовчать тепер ті лицеміри,

Бо забиті брехнею роти,

Й хоч набиті грошвою без міри,

Та ніхто не досяг з них мети.

Бог із ними… Хай мають і «мліють»,

Та, як мовиться, «Бог не теля».

Люди наші усе розуміють,

А Він бачить усе іздаля.

Ну, а Вам ми бажаєм удачі,

І щасливих хвилин від душі.

Хай Ваш недруг з досади заплаче,

Щирі ж друзі - присвятять вірші.

Хай на радість зростають онуки,

І життя нехай буде, як мед.

Беріть селище Ви в свої руки,

Й буде повним місцевий бюджет.

* * *

Лебеді на річці,

Лебеді в полоні,

Місяцем освітлені,

Ніби на долоні.

Заніміла річка,

Лебеді кружляють,

Нема їм рятунку -

Вони й не шукають.

Бог їх не покине,

Бо то Божа птиця,

Що лебідь, що люди,

Яка тут різниця?

Петрівщина рідна,

Будь благословенна,

Будь душею чиста,

Полями зелена.

Май завжди багатство,

Я тобі бажаю, І в садах і в полі,

Доброго врожаю.

З Новим роком, рідні,

Миру в кожну хату,

Щаслива дитина -

То щаслива й мати.

Іван Бондар