Куточок поезії

Поле

У тебе, поле, вчуся воскресать

З холодних попелищ та зим пекучих.

І кольором надії покривать

Усе печальне, втрачене, болюче.

У тебе вчуся щедрості земній:

Зернину взявши - повертати колос.

В крові моїй бунтарсько-молодій

Хлібів твоїх пропаростився голос.

І, як нетлінну спадщину, несу

Життям, о, поле, дві твої ознаки:

В очах моїх – волошок синій сум,

В душі моїй – червона радість маку.

Доброта

Справжня доброта – не мед на рану,

Не слова солодкі та липкі…

Чуєш крик тривожний з-за туману? –

Не минай, щоб не подать руки.

Бачиш очі, стомлені від туги? –

Засвіти в них радості вогонь.

Лебедю, що з криком впав над лугом,

Дай напитись із своїх долонь.

Дай напитись кожному, хто просить,

Хто вуста і душу обпалив…

Вірю в доброту, як вірю в роси

На покосах смаглочолих нив.

Погляд

Той вечір був такий притишений і сніжний,

Той погляд був, мов крик. Віддалено – близький.

Світилася мені трагічна Ваша ніжність

На відстані небес, на відстані руки…

Ті вікна без гардин, неначе дві безодні

Поміж холодних стін, де туга, біль і лють…

Й пронизливе, як схлип: «Я часто так самотній!»

О, як мені забуть, о, як мені забуть!

Нелегко йти, коли у долі – бездоріжжя,

Коли не ліхтарі – шалені блискавки.

Той вечір був такий притишений і сніжний.

Той погляд був, мов крик. Віддалено – близький.

Цвіте жасмин

Цвіте жасмин і світиться вночі,

І пахне як не пахнув ще ніколи.

Ти говори. Ти тільки не мовчи,

Хоча б тому, що я люблю твій голос.

Упала з квітки крапелька роси,

Немов сльозинка ночі на долоню…

Я пам’ятаю всі твої листи,

Увесь твій сум - високий і бездонний.

На скронях сніг. Швидкий у часу плин…

Ти все забудь і сміх посій довкола,

Хоча б тепер, коли цвіте жасмин,

І пахне, як не пахнув ще ніколи.

Людмила Литвинчук