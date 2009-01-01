Куточок поезії

Поле
У тебе, поле, вчуся воскресать
З холодних попелищ та зим пекучих.
І кольором надії покривать
Усе печальне, втрачене, болюче.
У тебе вчуся щедрості земній:
Зернину взявши - повертати колос.
В крові моїй бунтарсько-молодій
Хлібів твоїх пропаростився голос.
І, як нетлінну спадщину, несу
Життям, о, поле, дві твої ознаки:
В очах моїх – волошок синій сум,
В душі моїй – червона радість маку.
Доброта
Справжня доброта – не мед на рану,
Не слова солодкі та липкі…
Чуєш крик тривожний з-за туману? –
Не минай, щоб не подать руки.
Бачиш очі, стомлені від туги? –
Засвіти в них радості вогонь.
Лебедю, що з криком впав над лугом,
Дай напитись із своїх долонь.
Дай напитись кожному, хто просить,
Хто вуста і душу обпалив…
Вірю в доброту, як вірю в роси
На покосах смаглочолих нив.
Погляд
Той вечір був такий притишений і сніжний,
Той погляд був, мов крик. Віддалено – близький.
Світилася мені трагічна Ваша ніжність
На відстані небес, на відстані руки…
Ті вікна без гардин, неначе дві безодні
Поміж холодних стін, де туга, біль і лють…
Й пронизливе, як схлип: «Я часто так самотній!»
О, як мені забуть, о, як мені забуть!
Нелегко йти, коли у долі – бездоріжжя,
Коли не ліхтарі – шалені блискавки.
Той вечір був такий притишений і сніжний.
Той погляд був, мов крик. Віддалено – близький.
Цвіте жасмин
Цвіте жасмин і світиться вночі,
І пахне як не пахнув ще ніколи.
Ти говори. Ти тільки не мовчи,
Хоча б тому, що я люблю твій голос.
Упала з квітки крапелька роси,
Немов сльозинка ночі на долоню…
Я пам’ятаю всі твої листи,
Увесь твій сум - високий і бездонний.
На скронях сніг. Швидкий у часу плин…
Ти все забудь і сміх посій довкола,
Хоча б тепер, коли цвіте жасмин,
І пахне, як не пахнув ще ніколи.
Людмила Литвинчук