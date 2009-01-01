Апокрифи осені

Тримає ранок тишу в жовтій жмені,
Сліди від літа вітер майже стер.
Багряний плащик на тоненькім клені,
Ну чим тобі, скажи, не мушкетер?
Старий будяк - поскубана чуприна,
Наїжившись стояв так цілу ніч.
Напевно, в нього є на те причина -
Він заздрить клену.
Ось у чому річ.
* * *
Вдивляюся в небес ультрамарин,
(Отак було і вчора, і сьогодні).
Можливо, через декілька хвилин
Я зіркою впаду в німу безодню.
А час колує, що йому робить?
Життя перетирає на полову.
Спресовує віки в єдину мить,
Щоб через Вічність відродитись знову.
* * *
Короткий день вдягнув останні шати,
Напився вкотре суму полину.
Пора птахам у вирій вирушати -
З обжитих гнізд летіти вдалину.
Так холодно в отих безмежних висях,
Така важка ота прощання мить!
Сумні думки у душі заплелися,
Так міцно, що уже не розділить.
Край обрію зима ряхтить снігами,
Від неї вже нікому не втекти.
І грає вітер невеселі гами
На жовтій скрипці суму і сльоти.
* * *
Відгомонить веселе літо,
В копицю вляжеться покіс.
І жовтень, в мокрий плащ удітий,
Перефарбує сад і ліс.
Таке буває, що подієш?
Ти не сумуй і не журись.
Хай поки ще живе надія,
Що все повториться колись.
* * *
Ця осінь в жовтій паранджі,
В калюжу місяць вткнувся рогом.
Спинились ночі на межі
Пітьми і холоду надовго.
Квіток немає вже давно,
Ніхто не пам’ятає літа.
І горобинове вино
П’є синіми устами вітер.
Влаштує він розгардіяш,
Насипле листя коло хати.
І на вікні, до ранку аж,
Фіранку буде колихати.
* * *
Зупинились над ставом берези,
Далечінь загубилась в імлі.
Мокрий вітер січе гострим лезом
Жовте листя й жене по землі.
У воді гаснуть протуберанці,
П’є туман прохолоду роси,
Не зігріє душі, ані пальців
Пізня осінь. Проси, не проси.
* * *
Сіра стіна дощу,
Мокне в калюжі день.
Крикнеш:"Не відпущу!
Літо моє, ти де?"
Вітру дзвінкого свист,
Ніби мені на глум.
Падає пізній лист
Просто у жовтий сум.
Сік полину гірчить,
В небо поглянеш. Ах,
Жити зосталось - мить.
Все в цьому світі - прах.
* * *
На дудочці сухої комишини
Настирно грає вітер уночі.
Здається, в цьому і уся причина,
Що спати не влягаються сичі.
І на хвилину втихнути не можуть,
Усе рахують зорі ввишині.
Їх попрошу, хай завтра наворожать,
На них метафор трішечки мені.
* * *
Таїнь думок, вже осінь на дворі,
Листок пожовклий голубінь лоскоче.
Устану завтра вранці, до зорі,
Та й побреду степами світ за очі.
Роса барвиста стопи обпече,
Зоставить спогад про згоріле літо.
Зненацька ляже на моє плече
Вся мудрість трав і біль останніх квітів.
І стану пілігримом я тоді,
Втечу і від гріхів, і від спокути.
Пройду і по землі, і по воді
У саму Вічність, щоб її збагнути.
* * *
В рудому листі догоріло літо,
Край саду похилився живопліт.
Дзвенять на вітрі жовті сухоцвіти,
І ластівки зібралися в політ.
Сіріє морок. Тільки б не упасти
На битий шлях, у ці журливі дні.
Природо віща, оджени напасті -
Не дай померти їм на чужині.
Григорій Ліщенюк