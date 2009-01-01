Апокрифи осені

Тримає ранок тишу в жовтій жмені,

Сліди від літа вітер майже стер.

Багряний плащик на тоненькім клені,

Ну чим тобі, скажи, не мушкетер?

Старий будяк - поскубана чуприна,

Наїжившись стояв так цілу ніч.

Напевно, в нього є на те причина -

Він заздрить клену.

Ось у чому річ.

* * *

Вдивляюся в небес ультрамарин,

(Отак було і вчора, і сьогодні).

Можливо, через декілька хвилин

Я зіркою впаду в німу безодню.

А час колує, що йому робить?

Життя перетирає на полову.

Спресовує віки в єдину мить,

Щоб через Вічність відродитись знову.

* * *

Короткий день вдягнув останні шати,

Напився вкотре суму полину.

Пора птахам у вирій вирушати -

З обжитих гнізд летіти вдалину.

Так холодно в отих безмежних висях,

Така важка ота прощання мить!

Сумні думки у душі заплелися,

Так міцно, що уже не розділить.

Край обрію зима ряхтить снігами,

Від неї вже нікому не втекти.

І грає вітер невеселі гами

На жовтій скрипці суму і сльоти.

* * *

Відгомонить веселе літо,

В копицю вляжеться покіс.

І жовтень, в мокрий плащ удітий,

Перефарбує сад і ліс.

Таке буває, що подієш?

Ти не сумуй і не журись.

Хай поки ще живе надія,

Що все повториться колись.

* * *

Ця осінь в жовтій паранджі,

В калюжу місяць вткнувся рогом.

Спинились ночі на межі

Пітьми і холоду надовго.

Квіток немає вже давно,

Ніхто не пам’ятає літа.

І горобинове вино

П’є синіми устами вітер.

Влаштує він розгардіяш,

Насипле листя коло хати.

І на вікні, до ранку аж,

Фіранку буде колихати.

* * *

Зупинились над ставом берези,

Далечінь загубилась в імлі.

Мокрий вітер січе гострим лезом

Жовте листя й жене по землі.

У воді гаснуть протуберанці,

П’є туман прохолоду роси,

Не зігріє душі, ані пальців

Пізня осінь. Проси, не проси.

* * *

Сіра стіна дощу,

Мокне в калюжі день.

Крикнеш:"Не відпущу!

Літо моє, ти де?"

Вітру дзвінкого свист,

Ніби мені на глум.

Падає пізній лист

Просто у жовтий сум.

Сік полину гірчить,

В небо поглянеш. Ах,

Жити зосталось - мить.

Все в цьому світі - прах.

* * *

На дудочці сухої комишини

Настирно грає вітер уночі.

Здається, в цьому і уся причина,

Що спати не влягаються сичі.

І на хвилину втихнути не можуть,

Усе рахують зорі ввишині.

Їх попрошу, хай завтра наворожать,

На них метафор трішечки мені.

* * *

Таїнь думок, вже осінь на дворі,

Листок пожовклий голубінь лоскоче.

Устану завтра вранці, до зорі,

Та й побреду степами світ за очі.

Роса барвиста стопи обпече,

Зоставить спогад про згоріле літо.

Зненацька ляже на моє плече

Вся мудрість трав і біль останніх квітів.

І стану пілігримом я тоді,

Втечу і від гріхів, і від спокути.

Пройду і по землі, і по воді

У саму Вічність, щоб її збагнути.

* * *

В рудому листі догоріло літо,

Край саду похилився живопліт.

Дзвенять на вітрі жовті сухоцвіти,

І ластівки зібралися в політ.

Сіріє морок. Тільки б не упасти

На битий шлях, у ці журливі дні.

Природо віща, оджени напасті -

Не дай померти їм на чужині.

Григорій Ліщенюк