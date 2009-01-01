Початок нового 2017 року позначився іще однією сумною новиною: на 91-му році пішов з життя активний член організації ветеранів України, учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні Юзюк Микола Григорович.

Народився Микола Григорович 6 березня 1925 року в селі Загірці Плужнянського (нині Білогірського) району Хмельницької області.

У березні 1943 року призваний до лав Радянської Армії. В боях під Прагою був поранений. Служба в лавах Армії продовжувалась до 1948 року.

Трудову діяльність Микола Григорович розпочав невдовзі після війни на посаді шахтаря на вугільних шахтах Донбасу. Потім працював сушильником – транспортувальником на Дубрівському цегельному заводі на Житомирщині. Останнім же місцем роботи ветерана-фронтовика став радгосп «Маріампольський», де він пропрацював на посаді слюсаря зернозбиральних машин аж до сімдесяти років.

У 1995 році Микола Григорович пішов на заслужений відпочинок, але сидіти без діла не міг, тож став активним членом первинної організації ветеранів України Луганської сільської ради.

Дуже любив зустрічатись і спілкуватися з молоддю.

Микола Григорович, як енергійна, привітна, чуйна людина, користувався заслуженим авторитетом та повагою серед мешканців територіальної громади.

Батьківщина високо оцінила заслуги Миколи Григоровича. За мужність та героїзм, виявлені в роки Великої Вітчизняної війни, він був нагороджений орденом „За мужність”, медаллю Жукова, медалями „Захиснику Вітчизни” та багатьма іншими нагородами.

Неодноразово відзначався грамотами та подяками районного та обласного рівнів.

І сьогодні ми передамо родині заслужену відзнаку Президента України, медаль – «70 років перемоги над нацизмом», яка надійшла в адміністрацію наприкінці грудня.

Весь час по життю Миколу Григоровича супроводжувала дружина Розалія Іванівна, на жаль, уже покійна, яка завжди була найнадійнішним його тилом. Разом вони виховали двох дітей — Надію та Володимира, які подарували їм чотирьох онуків та п’ятьох правнуків.

Невблаганна хвороба зробила свою чорну справу: 13 січня 2017 року перестало битися серце цієї мужньої людини.

Керівництво районної державної адміністрації, ра-йонної ради та члени районної організації ветеранів України глибоко сумують з приводу смерті ЮЗЮКА МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА та висловлюють щире співчуття близьким, рідним та друзям покійного.

Світла пам’ять про Миколу Григоровича назавжди збережеться в серцях всіх, хто його знав.