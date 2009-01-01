Привітали ветерана з 90-річним ювілеєм

17 січня 2017 року виповнилося 90 років шанованій людині, учаснику бойових дій в Другій світовій війні, жителю Червонокостянтинівки – Георгію Герасимовичу Максімову.

Привітати іменинника зі святом прийшли родичі, зна-йомі. У гості до ветерана завітали голова районної ради Тамара Сакара, заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Валентина Сибіра та голова районної ветеранської організації Олег Гіюк.

На адресу Георгія Герасимовича лунали щирі слова вітання, побажання міцного здоров’я, бадьорості духу, довголіття та мирного неба. Ювіляр з нагоди свята отримав квіти і цінний подарунок та, в свою чергу, висловив щиру вдячність за теплі слова і увагу.

Ми ще раз вітаємо Георгія Герасимовича з Днем народження, бажаємо здоров’я та наснаги, родинного затишку та благополуччя.

Вітаємо ювіляра!

Одній з найшановніших людей нашого району – Георгію Герасимовичу Максімову виповнилося 90 років. Він прожив славне життя – був серед захисників Батьківщини, відбудовував народне господарство після війни, впродовж багатьох років керував колгоспом «Росія». Користувався і користується беззаперечним авторитетом серед односельців і жителів району, відзначений багатьма державними нагородами.

Щиро вітаємо ювіляра з днем народження, бажаємо здоров’я і ще багатьох років життя.

Рада районної організації ветеранів України.