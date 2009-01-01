Заслужена нагорода Ольги Тесленко

Вихователю Петрівського дошкільного навчального закладу №1 “Рудана” на Кіровоградщині Ользі Петрівні Тесленко присуджено щорічну премію Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджену Постановою Верховної Ради України від 22 грудня 2016 року № 1805 - VІІІ.

За словами завідувача закладу Валентини Колісник, можна лише подивуватися й по-доброму позазадрити її творчому колезі, матері двох дітей ( до слова, дочка Ірина обрала вчительську професію -авт.), люблячій бабусі, яка постійно перебуває в пошуку створення найліпших умов для своїх вихованців, прищеплення важливих знань, умінь та навичок для майбутнього шкільного життя.

Особливу увагу педагог приділяє вихованню у діточок високих патріотичних почуттів, виготовленню разом з їхніми батьками сувенірів та листівок, які вони передають до зони АТО воїнам-землякам.

У Петрівському районі вивчено та поширено досвід вихователя-методиста О. П.Тесленко з ознайомлення дітей старшого дошкільного віку із природою Космосу. Запитайте у них про небесні світила або про зоряні галактики - і ви отримаєте правильні відповіді. А ще повідомлять про те, що під її керівництвом навчаються міркувати, порівнювати, виділяти головне, робити висновки, стають переможцями районних конкурсів та фестивалів серед дітей дошкільного віку та любителів світу мистецтва.

Набутим педагогічним та методичним досвідом Ольга Петрівна щедро ділиться з молодими колегами на теренах району та області, як керівник майстер-класу вихователів до-шкільних навчальних закладів з проблеми «Інноваційні підходи в організації навчально-виховного процесу як умова реалізації Базового компонента дошкільної освіти». А ще вона - постійний учасник обласних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, на яких розглядаються важливі питання навчання та виховання дітей дошкільного віку.

Ось так і живе на світі сільський до-шкільний працівник із невимірною любов”ю до улюбленої справи і своїх вихованців, які завжди згадуватимуть добрим словом свою першу у маленькому ще житті наставницю, яку завжди називатимуть другою мамою.

Анатолій Саржевський, керівник прес-центру управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації