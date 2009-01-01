До уваги суб’єктів господарювання!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року №118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи» декларації про утворення відходів у 2017 році подаються суб’єктами господарювання з 1 січня по 20 лютого поточного року.

Для реєстрації декларації необхідно подати наступний пакет документів:

1. заява про реєстрацію декларації;

2. декларація у паперовому вигляді – 2 примірники;

3. декларація в електронному вигляді у форматі word (надіслати на електронну адресу cnap@petrovo.kr-admin.gov.ua);

4. чистий оптичний диск для запису інформації.

Документи подаються через центр надання адміністративних послуг Петрівської районної державної адміністрації за адресою: смт. Петрове, вул.Святкова, 20, кабінет №118.

Телефон для довідок 9-64-28.

Наталія Терещенко, начальник відділу (центру) надання адміністративних послуг – адміністратор райдержадміністрації