Зверненням громадян - особлива увага!

Звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації упродовж 2016 року (порівняно з відповідним періодом минулого року)

Загальна інформація

Районна державна адміністрація роботу із зверненнями громадян проводить відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конститу-ційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі – Указ) та інших нормативних актів.

Протягом січня-грудня 2016 року районною державною адміністрацією забезпечено умови для звернень громадян в письмовому вигляді, на особистих та особистих виїзних прийомах, шляхом здійснення телефонного дзвінка, використання електронної пошти, тощо.

Відповідно до перспективного плану роботи райдержадміністрації на 2016 рік на засіданнях колегії райдержадміністрації розглянуті питання:

24 лютого 2016 року – «Про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до до районної державної ад-міністрації та сільських, селищних рад упродовж 2015 року» (за результатами видане розпорядження голови райдержадміністрації від 03 березня 2016 року № 62-р.);

27 липня 2016 року - «Про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до до районної державної адміністрації та сільських, селищних рад упродовж І півріччя 2016 року» (за результатами видане розпорядження голови райдержадміністрації від 02 серпня 2016 року № 260-р.).

Виконання вимог Указу

Протягом січня-грудня 2016 року забезпечено:

проведення засідання районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян. Протягом звітного періоду проведено дванадцять засідань комісії (19 січня, 16 лютого, 22 березня, 19 квітня, 17 травня, 21 червня, 19 липня, 16 серпня, 20 вересня 2016, 18 жовтня, 22 листопада, 20 грудня 2016 року.) На засіданнях комісії заслухано звіти голів Петрівської, Балахівської селищної ради, Іскрівської, Водянської, Ганнівської, Зеленської, Іванівської, Чечеліївської, Йосипівської, Луганської, Малинівської, Новостародубської, Петрівськоі, Червонокостянтинівської та Богданівської сільських рад, керівників відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, архівного відділу райдержадміністрації, відділу культури і туризму, фінансового управління райдержадміністрації, відділу освіти та служби у справах дітей рай-держадміністрації, управління соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації перед головою районної державної адміністрації з питань роботи із зверненнями громадян;

проведення дня контролю, в рамках якого перевірено стан виконання Указу та доручень керівництва райдержадміністрації, даних за результатами розгляду звернень громадян: 17 березня – Зеленської сільської ради; 15 квітня – Малинівської сільської ради; 17 червня – Новостародубської сільської ради; 16 вересня – відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації; 14 жовтня – Балахівської селищної ради; 18 листопада – Петрівської селищної ради; 16 грудня – управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

проведення перевірок роботи із зверненнями громадян (протягом січня – грудня 2016 року головним спеціалістом з питань роботи із зверненнями громадян відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації надано практичну допомогу та перевірено роботу із зверненнями громадян у Зеленській, Малинівській та Новостародубській сільських радах, Балахівській та Петрівській селищних радах, у відділі регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, управлінні соціального захисту населення, відділі освіти райдержадміністрації;

проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації (81 звернення);

здійснення виїзного прийому громадян (проводиться двічі на місяць – 30 звернень);

роботу «гарячої телефонної лінії» та «телефону довіри» (50 звернень);

роботу «прямої телефонної лінії», в ході якої прийняли участь одинадцять керівників установ (24 звернення).

періодичне висвітлення інформації про роботу із зверненнями громадян у засобах масової інформації: в ра-йонній газеті «Трудова слава» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (№10 від 10.02.2016 року «Довідка про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та сільських, селищних рад упродовж 2015 року», №52 від 13.07.2016 року «Звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та сільських, селищних рад упродовж І півріччя 2016 року», №80 від 19.10.2016 року «Довідка про стан роботи із зверненнями громадян, що надійшли до районної державної адміністрації та сільських, селищних рад протягом січня-вересня 2016 року»). Також у засобах масової інформації та на спеціалізованих сторінках веб-сайту періодично публікуються роз’яснення та консультації з найбільш актуальних питань, які порушують громадяни у своїх зверненнях.

Інформаційно – аналітичні дані.

До районної державної адміністрації протягом січня–грудня 2016 року надійшло 899 звернень, що на 416 звернень більше порівняно з відповідним періодом 2015 року.

Збільшилась на 116, порівняно з січнем-груднем 2015 року, кількість звернень громадян, які безпосередньо звернулися до керівництва районної державної адміністрації і становить 300, а саме: письмові звернення – 139 (у 2015 р. – 93); за допомогою засобів телефонного зв’язку – 50 ( у 2015 р. – 9); на особистих прийомах керівництва – 111 (у 2015 р. – 82).

Загальна кількість колективних звернень зменшилась на 6 порівняно з відповідним періодом минулого року і становить 18.

Усього з урахуванням колективних звернень до районної державної адміністрації протягом січня-грудня 2016 року звернулося 1001 громадянин, що на 455 більше порівняно з відповідним періодом 2015 року.

Повторних звернень за звітній період не надходило. Неодноразових – 61 (0 – 2015 рік).

За категорією авторів:

від найменш соціально-захищених громадян, звернення від яких розглядаються невідкладно і в першу чергу: учасників війни та бойових дій – 19 (збільшилось на 11); інвалідів І групи – 8 ( збільшилось на 5); інвалідів ІІ групи – 23 (збільшилось на 13); інвалідів ІІІ групи – 18 (збільшилось на 11); ветеранів праці – 3 (0 – 2015 р.); «дітей війни» – 15 (збільшилось на 8); одиноких матерів – 60 (збільшилось на 53); членів багатодітних сімей – 18 (збільшилось на 15); матерів-героїнь – 6 (0 – 2015р.); учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС – 3 (2015 – 3 звернення).

За видами звернень:

із усіх звернень, що надійшли до райдержадміністрації протягом січня-грудня 2016 року, 852 становлять заяви (клопотання); 45 – скарги, пропозиція (подяка) - 2.

За територіальною ознакою:

Найбільше звернень надійшло з території Петрівської селищної ради (240), Новостародубської сільської ради (142), Ганнівської сільської ради (72),Балахівської селищної ради (67), Іскрівської сільської ради (50), Зеленської сільської ради (40), Петрівської сільської ради (38), Луганської сільської ради (38), Богданівської сільської ради (37), Червонокостянтинівської сільської ради (27), Водянської сільської ради (22).

Найменше звернень надійшло з території Чечеліївської сільської ради (20), Малинівської сільської ради (10), Йосипівської сільської ради (9), Іванівської сільської ради (4)

Найбільш актуальних питань можна виділити три:

соціального захисту; комунального господарства; аграрної політики і земельних відносин.

Питання соціального захисту населення турбують найбільше. Порівняно з відповідним періодом 2015 року їх кількість збільшилася на 345 і становить 501. Актуальними з них є: призначення і виплата соціальної допомоги, субсидії – 396; надання матеріальної допомоги – 18; виплата допомоги на дітей, декретних, аліментів – 9; визначення соціального статусу та одержання пільг – 6; призначення, перегляд розміру трудової, соціальної пенсії та її виплати -5; інші питання -67.

На другому місці перебувають питання комунального господарства, порівняно з відповідним періодом минулого року їх кількість збільшилася на 118 і становить 208, актуальними з них є: плата за житло та комунальні послуги – 8; експлуатація та ремонт житла – 33; водопостачання - 65; електропостачання – 12; газифікація населених пунктів, будинків – 2; забезпечення паливом, скрапленим газом – 2; санітарний стан, благоустрій населених пунктів, прибудинкових територій – 19; будівництво та ремонт доріг – 8; інші питання – 59.

Питання аграрної політики і земельних відносин становлять 127, порівняно з відповідним періодом 2015 року їх кількість збільшилась на 43, з них: видача майнових паїв в натурі – 2; передача в оренду земельних та майнових паїв, розрахунки за здані в оренду паї – 11; збут с/г продукції, виробленої населенням – 4; інші питання – 110.

У 47 зверненнях порушені питання сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту, що на 5 менше порівняно з відповідним періодом 2015 року, а саме: усиновлення дітей, встановлення опіки та піклування над ними – 18; позбавлення батьківських прав – 4; інші питання – 25.

Збільшилась на 13 кількість звернень з питань праці і заробітної плати і становить – 24, з них: оплата праці та розрахунки при звільненні – 11; працевлаштування – 2; звільнення та поновлення на роботі – 1; інші питання -10.

Питання забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян нараховує 27 звернень, що на 2 більше, порівняно з відповідним періодом минулого року.

У 23 зверненнях порушені питання транспорту і зв’язку, що на 9 більше порівняно з відповідним періодом 2015 року, а саме: пільгове перевезення пасажирів – 15; робота пасажирського транспорту – 2; послуги Інтернету – 1; надання поштових послуг – 1; інші питання – 4.

Всі звернення, що надходять до райдержадміністрації, розглядаються її керівництвом, внаслідок чого даються відповідні доручення виконавцям. Автори звернень обов’язково повідомлялися про результати розгляду.

Результати розгляду звернень.

Протягом січня-грудня 2016 року 440 – вирішено позитивно; 433 – надані роз’яснення по суті порушених питань; 24 – знаходяться у стадії розгляду, 1 звернення надіслано за належністю (ст.7 Закону України «Про звернення громадян»), 1 звернення повернуто авторові (ст.5, ст. 7 Закону України «Про звернення громадян»).

Надходження звернення громадян на телефонні «гарячі лінії»

Для проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення, починаючи з 14 серпня 2013 року, цілодобово працює гаряча телефонна лінія голови районної державної адміністрації (за телефоном 9-63-01) та за визначеними днями з дев’ятої години ранку до одинадцятої години дня за участю керівництва райдержадміністрації – гаряча телефонна лінія (отримано 50 звернень).

Переважна більшість питань, які порушили громадяни, стосувалась соціального захисту (26), земельних питань (11), комунального господарства ( 9), освіти (1), транспорту і зв’язку (1), житлової політики (1 звернення), сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури та спорту (1 звернення).

З метою детального, обґрунтованого роз’яснення найбільш проблемних питань впродовж звітного періоду працювала пряма лінія, в роботі якої взяли участь одинадцять керівників установ: управління Пенсійного фонду України в Петрівському районі, відділу освіти та відділу регіонального розвитку містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, директор Петрівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, директор Петрівського районного центру зайнятості, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації, начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації, начальник Петрівського РВ УМНС України в Кіровоградській області, головний лікар Петрівської центральної районної лікарні (24 звернень).

Через «Урядову гарячу лінію» та «Гарячу лінію голови Кіровоградської обласної державної адміністрації», які надходять через Кіровоградський обласний контактний центр протягом січня-грудня 2016 року, надійшло 568 звернень, що на 292 більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Аналіз зазначених звернень показує, що значно збільшилася кількість звернень на Урядову телефонну «гарячу лінію» та Гарячу лінію голови облдержадміністрації з питань соціального захисту населення, земельних та майнових відносин.

Станом на 31 грудня 2016 року вирішено позитивно - 299, надано інформаційно-консультаційну допомогу - 252, вживаються заходи – 16, знято з розгляду – 1.

Юридична консультація

З метою реалізації додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення, роз’яснення конституційних прав і свобод громадян щоп’ятниці з 9 до 13 години працювала громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги у Петрівському районному управлінні юстиції. Протягом січня-червня 2016 року до правової приймальні за юридичною консультацією звернулися 21 громадянин, їх кількість порівняно з січнем-червнем 2015 року зменшилася на 93.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 01.03.2016 року №572/5 «Про ліквідацію територіальних управлінь юстиції» та наказу Головного управління юстиції у Кіровоградській області від 03.03.2016 року №40/07 «Про оголошення наказу Міністерства юстиції України «Про ліквідацію територіальних управлінь юстиції» Петрівське районне управління юстиції ліквідоване від 13.06.2016 року.

З метою створення належних умов для набуття малозабезпеченими громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, надання безоплатних консультацій особам, які потребують соціального захисту та підтримки, необхідних для прийняття рішень з питань державного і приватного життя, захисту прав і свобод з понеділка по п’ятницю з 8.00 год. до 17.00 год. працює відділ «Петрівське бюро правової допомоги» Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: смт. Петрове, вул. Центральна, 21. Протягом вересня-грудня 2016 року до приймальні звернулися 528 громадян.

Особистий прийом громадян

На виконання вимог Президента України щодо поліпшення діалогу влади і суспільства шляхом безпосереднього спілкування з громадянами представників органів влади забезпечено проведення особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації.

Особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації протягом січня-вересня 2016 року проводився відповідно до графіка, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 травня 2016 року №145-р. Протягом звітного періоду на особистому прийомі побувало 81 громадян, що на 18 більше порівняно з відповідним періодом 2015 року. Головою райдержадміністрації прийнято 59 громадян.

Голова райдержадміністрації та його заступники проводять прийоми громадян відповідно до затверджених графіків.

Також керівництвом райдержадміністрації проводяться виїзні прийоми за місцем проживання громадян. Протягом січня-грудня 2016 року на виїзних прийомах прийнято 30 громадяни, що на 11 більше, порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

Марія Іщенко, головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації