Без істинної віри вода цілющою не стане

Цього четверга, як і завжди в день свята Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, після літургії в храмах райцентру велика кількість жителів Петрового зібралися на березі Інгульця, де, за традицією, проводиться обряд освячення води. Його провели благочинний храмів Петрівського району протоієрей Дмитро Городецький та ієрей Михайло Царук.

Після завершення обряду першими в воду занурилися учасник АТО – доброволець Олександр Хрокало і отець Михайло, а затим багато петрівчан також увійшли в освячену річкову воду, усвідомлюючи, що вона без справжньої віри і способу життя, у відповідності до Заповідей Божих, цілющою не стане.

На знімках: обряд освячення води; О.Хрокало в усьому намагається бути першим.

Фото Анатолія РЯБОКОНЯ.