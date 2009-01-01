Графік участі керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та відомств України в роботі прямої лінії у 2017 році
|№ п/п
|Дата проведення
|Прізвище, ім’я, по батькові, посада учасника
|Місце проведення, адреса
|Номер контактного телефону
|1
|
31 січня
з 10 до 12 години
|Летінська Наталія Іванівна - начальник управління Пенсійного фонду України в Петрівському районі
|Робочий кабінет в приміщенні управління Пенсійного фонду, вул. Центральна, 43
|9-63-79
|2
|
28 лютого
з 10 до 12 години
|Москалець Григорій Леонідович - начальник відділу освіти райдержадміністрації
|Робочий кабінет в приміщенні відділу освіти райдержадміністрації, вул. Каштанова, 5
|9-73-52
|3
|
28 березня
з 10 до 12 години
|Заєць Світлана Вікторівна - начальник відділу регіонального розвитку містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
|Робочий кабінет в приміщенні районної ради, вул. Святкова, 20
|9-62-80
|4
|
25 квітня
з 10 до 12 години
|Стулій Оксана Анатоліївна - директор Петрівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
|Робочий кабінет в приміщенні житлового багатоквартирного будинку,вул. Літвінова, 19
|9-72-63
|5
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30 травня
з 10 до 12 години
|Павлюк Ольга Петрівна - директор Петрівського районного центру зайнятості
|Робочий кабінет в приміщенні районного центру зайнятості, вул. Центральна, 41
|9-63-47
|6
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27 червня
з 10 до 12 години
|Горбанець Геннадій Миколайович - начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
|Робочий кабінет в приміщенні районної ради, вул. Святкова, 20
|9-62-62
|7
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25 липня
з 10 до 12 години
|Нікульшина Тетяна Василівна - начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
|Робочий кабінет в приміщенні музичної школи, вул. Центральна, 38
|9-62-63
|8
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29 серпня
з 10 до 12 години
|Жалоба Тетяна Василівна - начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
|Робочий кабінет в приміщенні районної ради, вул. Святкова, 20
|9-75-53
|9
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26 вересня
з 10 до 12 години
|Подкопаєва Наталія Вікторівна - начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації
|Робочий кабінет в приміщенні районної ради, вул. Центральна, 45
|9-63-48
|10
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31 жовтня
з 10 до 12 години
|Малюта Володимир Васильович - начальник Петрівського РВ УМНС України в Кіровоградській області
|Робочий кабінет в приміщенні Петрівського РВ УМНС України в Кіровоградській області, вул. Філатова, 31
|9-73-51
|11
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28 листопада
з 10 до 12 години
|Яновський Микола Миколайович - головний лікар Петрівської центральної районної лікарні
|Робочий кабінет в приміщенні центральної районної лікарні, вул. Центральна, 1
|9-74-36