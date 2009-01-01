Графік проведення виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації на території сільських та селищних рад у І кварталі 2017 року
|Керівник, який проводить прийом
|Назва населеного пункту
|Дата проведення
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Голова районної державної адміністрації
ЗАВАЛІЙ Сергій Володимирович
|Чечеліївська сільська рада
|11 січня
|Зеленська сільська рада
|25 січня
|Балахівська селищна рада
|08 лютого
|Ганнівська сільська рада
|22 лютого
|Йосипівська сільська рада
|22 березня
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Заступник голови районної державної адміністрації
ПАНЕТА Тетяна Григорівна
|Іванівська сільська рада
|10 січня
|Новостародубська сільська рада
|24 січня
|Петрівська сільська рада
|14 лютого
|Іскрівська сільська рада
|28 лютого
|Чечеліївська сільська рада
|14 березня
|Луганська сільська рада
|28 березня
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Керівник апарату районної державної адміністрації
СЕМЕХОВА Ольга Олексіївна
|Йосипівська сільська рада
|05 січня
|Водянська сільська рада
|19 січня
|Луганська сільська рада
|02 лютого
|Новостародубська сільська рада
|16 лютого
|Балахівська селищна рада
|02 березня
|Іванівська сільська рада
|16 березня