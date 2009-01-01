Графік проведення виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації на території сільських та селищних рад у І кварталі 2017 року

Випуск: № 5 (9922) Субота, 21 січня 2017 року

Графік проведення виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації на території сільських та селищних рад у І кварталі 2017 року

Керівник, який проводить прийом Назва населеного пункту Дата проведення

Голова районної державної адміністрації

ЗАВАЛІЙ Сергій Володимирович

 Чечеліївська сільська рада 11 січня
Зеленська сільська рада 25 січня
Балахівська селищна рада 08 лютого
Ганнівська сільська рада 22 лютого
Йосипівська сільська рада 22 березня
     

Заступник голови районної державної адміністрації

ПАНЕТА Тетяна Григорівна

 Іванівська сільська рада 10 січня
Новостародубська сільська рада 24 січня
Петрівська сільська рада 14 лютого
Іскрівська сільська рада 28 лютого
Чечеліївська сільська рада 14 березня
Луганська сільська рада 28 березня
     

Керівник апарату районної державної адміністрації

СЕМЕХОВА Ольга Олексіївна

 Йосипівська сільська рада 05 січня
Водянська сільська рада 19 січня
Луганська сільська рада 02 лютого
Новостародубська сільська рада 16 лютого
Балахівська селищна рада 02 березня
Іванівська сільська рада 16 березня
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