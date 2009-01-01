Графік проведення виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації на території сільських та селищних рад у І кварталі 2017 року

До уваги читачів районки уточнені графіки виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та участі керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та відомств України в роботі прямої телефонної лінії у 2017 році. У попередній публікації графіків (у № 2 від 11 січня 2017 року) було допущено неточність у їх назві, тож просимо вважати чинним саме цей, уточнений варіант.

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