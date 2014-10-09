Жителі вул. Декабристів, що в Петровому, висловлюють щиру вдячність Петрівському селищному голові Світлані Олександрівні Тилик, начальнику КП «Петрівське» Юрію Вікторовичу Градановичу, депутату селищної ради Олександру Павловичу Коліснику та представнику підрядної організації Артему Орлову за швидке і конструктивне вирішення нашої проблеми з реконструкцією водопровідної мережі. Справу, яка спершу, здавалося, може розтягнутися на невизначений час, вони змогли вирішити за лічені дні.

Тож доземний уклін Вам, шановні, за небайдужість та високий професіоналізм.

Хай в усіх добрих справах Вас завжди супроводжують успіх та удача.