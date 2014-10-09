Вчені дізналися, яким чином продовжити життя років на 20

«Є таки залежність між кількістю споживаної їжі і тривалістю життя», – так запевняють вчені зі Сполучених Штатів.

Дійсно, наука вже з давніх давен займається питанням: як продовжити життя будь-якої людини. Скажімо, американці експериментували з лабораторними щурами і мухами дрозофілами, чиї гени, як відомо, збігаються з нашими на 60 відсотків. Судячи з досліджень, звичайний раціон щурів помітно скоротили. Зате самі тварини в результаті прожили на цілих 30-40 відсотків довше. А коли в якості піддослідних були мухи-дрозофіли, результат виявився аналогічним.

Резюмуючи, дослідники повідомили, що такий підсумковий показник можна співвіднести до 20 років життя людини.

Таким чином, кількість їжі і тривалість життя, як припускають вчені, взаємопов’язані. І, на жаль, в цьому плані людина – не виняток. Щодня наше співтовариство споживає неабияку кількість ненатуральної їжі. І людина, яка веде малорухливий спосіб життя, не витрачає тієї кількості калорій, які їй потрібні для повноцінного життя. Необхідно включити в режим дня обов”язкові фізичні вправи.

Підготувала Олена Приходкова.