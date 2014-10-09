Петрівські поліцейські відвідали Петрівську ЗОШ, в якій поспілкувалися з учнями 5 класу на тему: «Насильство в сім’ї» та провели бесіду на цю тему

Перебування в родинах, де заздалегідь дитина стає свідком, або (не без винятків) і потерпілим, спонукає дитину до дуже негативних дій, таких як гніт в школі серед учнів, втеча з дому, що призводить до потрапляння дитини до компаній дітей з неблагополучних сімей. Саме тому багато батьків не знають, як, ставлячи дитину на задній план, звідки вона буде спостерігати на сімейні сварки, бійки, вони можуть приректи її на неприємне майбутнє. Проблема неусвідомлення батьками дітей небезпеки, яка пов’язана з алкоголем і наркотиками, турбує сьогодні чи не кожного громадянина, перш за все тому, що підлітки регулярно спостерігають за старшими, які невимушено вживають алкоголь. Працівники Петрівського відділу поліції вирішили допомогти їм в цьому.

Бесіда-лекція на тему «Насильство в сім’ї» була проведена з учнями п’ятих класів Петрівської загальноосвітньої школи. Зокрема, вона мала інформаційно-просвітницьке спрямування, були обговорені питання здорового способу життя, профілактика алкоголізму та наркоманії.

Що це? І які можливі наслідки? Як вберегтися від цієї загрози?Що потрібно робити їм як дітям, аби не стати учасником насильства в сім’ї?

Школярі зацікавлено слухали гостей у погонах, після чого вели активну дискусію між собою. Дехто з підлітків був вкрай мовчазним і задумливим. Адже почуті деталі про наслідки насильства в сім’ї в майбутньому викличуть жах і в дорослої людини.

«Працівники поліції будуть і надалі проводити профілактичну роботу з підлітками в різних класах, адже майбутнє дітей в руках кожного з нас»,- зазначив начальник районного відділу поліції Олександр Лисенко.

Яна Проценко, інспектор по роботі з населенням та громадськими формуваннями