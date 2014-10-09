Сімейна педагогіка

«Щасливий той, хто щасливий у себе вдома»

Насильство в сім”ї - неприпустима річ для цивілізованого суспільства

Проблема сімейного насильства на сьогоднішній день є дуже гострою. Ось яке визначення дає Міжнародне товариство із запобігання насильству над дітьми: «Дії дорослого вражають насильством над дитиною, якщо дорослий:

- б’є, лає дитину або знущається над нею;

- принизив дитину; образив її за якийсь вчинок;

- не вислухав дитину;

- не забезпечує реалізації фізичних потреб дитини (у їжі, одязі, гігієні, медицині, освіті);

- маніпулює дитиною для розв’язання власних проблем, отримання вигоди;

- прищеплює дитині шкідливі звички.

Насильство – це не те, що трапляється тільки з іншими, а що стосується кожного з нас. Що з ним робити? Як розпізнати? Як визначити межу між позитивною енергією та руйнівною силою? Як вберегтися і вберегти близьких нам людей від цього лиха?

Жорстоке ставлення до дитини проявляють у таких формах:

* поводження з дітьми, як зі слугами;

* жорстокі покарання дітей; поводження з ними, як з підлеглими;

* відмова повідомляти про рішення, що стосується опікунства;

* погрози: кинути дитину, ізолювати, побити; вчинити з-за неї самогубство.

Бути батьками – це нести свою велич і гордість світу, тому що все в житті починається з сім’ї. Сім’я – святиня людського духу; благородних людських почуттів: кохання, вірності, піклування, родинного тепла й затишку. «Щасливий той, хто щасливий у себе вдома» (Л.М. Толстой).

Без сім’ї немає щастя на землі – говорять на Україні. Сім’я для дитини має бути взірцем людяності, доброти, взаєморозуміння.

Немає виправдання бездушності, цинізму, агресивності, жорстокості батьків. Щоб не потонути у хвилях негативних емоцій гніву, незадоволеності життям, я закликаю всіх батьків берегти та плекати в собі любов до своїх дітей.

Пам’ятка батькам:

* Пам’ятайте, що першим університетом життя для дитини є та сім’я, у якій вона народилася. Завдання батьків полягає в тому, щоб створити для дітей атмосферу любові, довіри, духовності і комфорту для успішного здорового зростання.

* Не дивіться на дитину, як на особисту власність. Ви дали їй фізичне тіло, а душа її належить світові. Сприймайте дитину як особистість – єдину, унікальну й неповторну.

* Не висловлюйте частого свого незадоволення, критики – це тільки породжує антагонізм у стосунках дітей і батьків.

* Давайте дітям можливість відчувати ваше визнання і схвалення.

* Ніколи не намагайтеся запевнити дитину в тому, що вона погана.

* Будьте тактовними в стосунках з дітьми.

* Давайте приклад емоційного самоконтролю й витримки.

* Показуйте приклад позитивних дій і вчинків не тільки на словах, а й в конкретних справах.

* Насильство над дітьми – це протиприродний акт, який заборонено законом. Так у Сімейному кодексі констатовано: «Забороняються фізичні покарання дітей батьками та інші види покарань, які принижують людську гідність. Дитина має право на належне батьківське виховання».

* Завжди давайте дитині шанс на право бути кращою.

* Пам’ятайте, що в сім’ї дитина пізнає шляхи взаємодії з іншими людьми.

* Саме в сім’ї дитина отримує програму свого майбутнього життя.

Хай ваша сім’я буде взірцем людяності, доброти, любові. І тоді ніхто не буде наголошувати вам на правах дитини, бо ви їх не будете порушувати, а обов’язки батьків щодо утримання і виховання дітей будуть сприйматися не як обтяжливий тягар, а як органічний прояв батьківської любові до дитини, підтримки в ній людської гідності та самоповаги.

Деякі учні 4-В класу Петрівської ЗШ І ступеня висловили свою думку про насильство. Ось лише окремі з цих невеличких роздумів:

Моя сім’я без насильства

Родина без насильства створює нове життя.

Насильство – це чоловік, який б’є свою жінку. Від цього страждають діти. Слід пам’ятати, що діти завжди наслідують поведінку своїх батьків. Коли діти бачать такі вчинки батьків, то потім вони вчиняють бійки, вживають погані слова, беруть чужі речі. Людина, яка проживає в постійному насильстві, майже завжди має думку про те, щоб скоротити своє життя.

У моїй родині завжди панують мир і злагода. Мама з татом дуже люблять мене й братика. Заради своїх дітей вони ладні віддати життя.

Оксана Горністова

Роздуми про родину

Я дуже люблю маму, тата, брата і сестричку. В своїй сім’ї я щасливий.

Нещодавно ми прочитали книгу В. Винниченка «Федько - халамидник». До сліз було шкода хлопчика. Його батьки за тяжкою працею не встигали любити сина. Вони щоденно били та обзивали хлопчика. Це було давно. Мама розповідала мені про родини, в яких і зараз батьки знущаються над своїми дітьми. Я щиро співчуваю таким дітям. Впевнений, що кожна дитина мріє якнайбільше часу проводити з батьками. Ми з мамою читаємо разом, з татом граємо у футбол, з братом Віталею ремонтуємо машини, з сестричкою Ілоною малюємо. Як я люблю ці години! Інколи я не можу відірватися від планшета, а вже пора вчити уроки. Тоді батьки нагадують мені про мої обов’язки. І я завжди з ними погоджуюсь. Взагалі-то я люблю навчатися. Мені приємно бути слухняним сином , мрію щоб батьки мною пишалися.

Раджу всім дітям, які не слухаються батьків, прочитати оповідання про Федька-халамидника. Діти, будьте слухняними!

Бажаю всім дітям на світі мати хороших батьків. Дорослі! Любіть своїх дітей, пишайтеся ними! Життя без насильства створює можливість для щастя!!!

Олександр Поворознюк

Сім’я без насильства

У нашій сім’ї всі поважають один одного.

Батьки вчать мене не ображати однолітків, а тим паче - слабших і дівчаток. Вони постійно нагадують мені, що слід з повагою ставитися до старших. Я, з розповідей інших дітей, знаю, що в деяких сім’ях дітей б’ють, обзивають, погрожують тим, що позбавлять чогось, найкращого для дитини. Зі мною батьки багато розмовляють, завжди мене вислуховують, дають корисні поради. Мої батьки – найкращі в світі!

Наша сім’я живе без насильства!

Олександр Євтушенко

Про милосердя

Одного разу, взимку, ми всією сім’єю йшли з прогулянки. Було холодно. Я йшов попереду, тихенько наспівуючи улюблену пісню.

Раптом, на узбіччі, я побачив чоловіка, який лежав на снігу. Він кликав на допомогу. Я швидко погукав тата й маму. Ми підняли його з землі. Викликали швидку допомогу. Чекаючи лікарів, ми підбадьорювали хворого. Потім посадили його в машину швидкої допомоги і пішли додому. Через деякий час ми дізналися, що у нього було хворе серце. Згодом наші сім’ї подружилися.

З дитинства батьки вчать нас з сестричкою допомагати людям. Наша родина милосердна!

Владислав Блоха

Мій улюблений світ без насильства

Мій улюблений світ без насильства;

без жорстокості болю, зла.

Тут народом складена пісня містить тільки хороші слова.

Мій улюблений світ без насильства,

тут немає страждання й війни.

Тут розквітла калина барвиста і лунають веселі пісні.

Мій улюблений світ – це не казка, а реально щасливе

життя,

Бо, звільнивши наш світ від насильства,

можна впевнено йти в майбуття!

Микола Скидан

Бути дітьми – це бути частинкою країни під назвою «Дитинство», коли на устах сміх, а на душі – мир. Це радість пізнання світу, це маленькі і величні відкриття, це істинна любов батьків і бажання завжди їх радувати.

Людська жорстокість. ЇЇ ніколи і нічим не можна виправдати. Сьогодні вона трапляється доволі часто. Про це беззаперечно говорять факти: щороку неповнолітні скоюють до 200.000 злочинів, половина з яких – надзвичайно жорстокі. Хто навчив цьому наших дітей, шановні дорослі?

Батьки вірте в своїх дітей; виховуйте їх з любов’ю та гідністю!

Любі, діти! Будьте слухняними!

Пам’ятка дітям

* Насильство – недопустиме. Ставтеся до всіх з повагою. Не затівайте бійок. Якщо вас силоміць втягують в бійку – пручайтеся, не соромтеся голосно кричати про допомогу.

* У сім’ї ви маєте право на любов та повагу і обов’язок бути слухняними.

* Всі мають право на захист, тому, якщо вас вдома принижують та ображають – поділіться своїми проблемами з учителем, психологом, соціальним педагогом, зверніться в міліцію.

* Не зволікайте, поки погрози перейдуть в знущання.

* Ви маєте право висловлювати і відстоювати свою думку. Чітко й однозначно висловлюйте осуд щодо насильницької поведінки взагалі.

* Навчіться розрізняти поняття «добро» і «зло». Бійки, брутальні слова, крадіжки, залякування, приниження, погрози – це зло. Розуміння, уміння вислухати, допомогти, дати добру пораду, захистити, піднести людську гідність – це добро.

* Не втручайтеся в сварки дорослих людей, особливо, коли вони тримають в руках небезпечні предмети. В цьому випадку ваше завдання – залишити місце сварки і покликати на допомогу інших дорослих, які краще знають, як діяти в таких обставинах.

* Завжди говоріть «ні» на пропозицію спробувати алкоголь, цигарку, наркотики, все, що здається вам небезпечним для здоров’я. Такі спроби можуть назавжди позбавити вас здоров’я, а, іноді, що трапляється останнім часом все частіше, і життя.

* Обережно користуйтеся ІНТЕРНЕТом.

* Будьте уважними на уроках. На таких предметах, як основи здоров’я та громадянська освіта («Я у світі») ви можете отримати багато цікавої та життєво необхідної інформації для забезпечення повноцінного гармонійного життя.

* Займайтесь самооцінкою своєї діяльності, якщо вони позитивні (хороші оцінки, гуртки, друзі, бадьорий настрій та інше), сміливо рухайтесь далі. Якщо щось не виходить, - подумайте, чому так стається. Порадьтеся з батьками, іншими людьми, яким довіряєте.

* Вірте у власні сили і успіх. Ви ще тільки починаєте жити – перед вами відкрито багато доріг. Вибір за вами.

Бажаємо родинного щастя і добробуту. Будьте щасливими у себе вдома!

Тетяна Люта, класний керівник 4 класу.