За ними майбутнє української науки

Науково-технічний прогрес невпинно рухає наше життя вперед і вперед. Ця тенденція спостерігається ще відтоді, відколи на землі з’явилося життя. Головною фігурою цього споконвічного процесу є людина, всебічне вивчення нею природи та її явищ постійно спонукає до змін життєдіяльності. Над безліччю різноманітних досліджень працює ціла армія науковців. Саме вони перебувають у постійному пошуку удосконалення виробничих процесів, впровадження нових технологій в усіх сферах людського життя, а їх винаходи десятиліттями і навіть століттями служать на благо людства. З часом літніх наукових працівників змінюють представники молодого покоління, котрі рухають науку далі.

Саме з такою метою на базі ЦДЮТ діють у школах району гуртки науково-дослідницького характеру за двома напрямками: суспільно-гуманітарний та природничо-математичний. Традиційно в кінці року учні збираються на свою підсумкову науково-практичну конференцію, метою якої є розвиток пізнавальних інтересів та творчості учнів, залучення їх до наукового пошуку, стимулювання активної участі у науково-дослідницькій діяльності. Цього разу у залі були присутні учасники, яких зацікавили проблеми екології та біології, хімії та математики, фізики та медицини. Учасники конференції повинні були довести до аудиторії мету своєї роботи, її дослідницький зміст та зробити переконливі висновки щодо обраної теми. Спершу слово для виступу надали учениці Новостародубського ЗНЗ Катерині Мусульбес. Тема її роботи «Сучасні методи вивчення крові» (керівник - Т.В.Мосієнко). Затим свою роботу «Природні ресурси нашого краю» презентував Денис Чернецький з Балахівського ЗНЗ (керівник - В.К.Якимович). Про свої дослідження у вивченні питної води селища Петрове доповідав Євгеній Демєнтьєв, вихованець екологічного гуртка «Жайворонок» ЦДЮТ (керівник - Н.П.Тимченко) і здобув друге місце у старшій категорії. Учениця Петрівської початкової школи Поліна Діброва представила свою роботу «Сонце світить для всіх однаково» (керівник - Т.О.Люта). Ця робота була визнана найкращою і зайняла перше місце у молодшій категорії. «Соуси улюблені ваблять рід увесь, всі смакують з радістю кетчуп й майонез». Так називається робота, яка посіла друге місце у молодшій категорії. Її представила учениця Богданівського ЗНЗ І-ІІ ступенів Тетяна Волосянко, (керівник - С.А.Суліма). Денис Чернецький з темою «Природні ресурси нашого краю» (керівники - В.К.Якимович і С.П.Логачевська) посів почесне третє місце у молодшій віковій категорії. «Вага портфеля четверто-класника» - такою була тема роботи Ані Кірєєвої, а Івана Синиці - «Моє перше дерево» (керівник - О.В. Плис), Петрівський ЗНЗ І-ІІІ ступенів. Учениця Новостародубського ЗНЗ Ірина Таран досліджувала вплив харчових добавок на організм людини (керівник - А.Л.Кобилянська). Ернест Хакоміца, учень Луганського ЗНЗ, презентував свою роботу «Загадкова і модна геометрія (керівник - Ю.К. Родзинська). Він виборов перше місце у старшій віковій категорії. Роботу під назвою «Краплі Рупера або ботійські слізки» представили учні Володимирівського ЗНЗ Оксана Дарчук і Дмитро Маніло (керівник - М.О. Чеча). «Дуель між соками і фруктами» - так назвала свою роботу Дарина Трипадуш, учениця Чечеліївської ЗНЗ (керівник - А.І.Васенко).

Роботи суспільно-гуманітарного напрямку презентувалися паралельно у залі районного відділу освіти. Їх представили учні Володимирівського ЗНЗ Марина Горевич, Тетяна Шеляг та Юля Георгіца. Вони поділилися результатами своїх досліджень за темою «Вся правда про молоко» (керівник - Т.М.Погорєла); Віталій Баранько, учень Іскрівського ЗНЗ, представив свою роботу «Військове мистецтво українського козацтва» (керівник - Т.В.Баранько). Перше місце у суспільно-гуманітарному напрямку здобула Анна Лугова з роботою «Енергетичні напої», екологічний центр «Жайворонок» ЦДЮТ (керівник - Н.П.Тимченко); учні Ганнівського ЗНЗ Ольга Бардіна та Андрій Котяй посіли друге місце з роботою «Шляхи підвищення рейтингу ра-йонної газети» (керівник - О.А.Галіба); третє місце зайняла робота Ірини Прадун, учениці Петрівського НВО «Пам’ятайте наставників ваших…» (керівник - М.А.Царук).

Підводячи підсумки конференції, голова журі природничо-математичного напрямку Тетяна Швець наголосила на важливості таких заходів, на яких учні, перш за все, набувають досвіду спілкування з аудиторією. Він безцінний, особливо для школярів початкової ланки, які лише вчаться презентувати свої дослідницькі роботи. Також Тетяна Миколаївна акцентувала увагу учасників конференції на умінні впевнено і ґрунтовно вести захист своєї роботи, усім радила бути більш активними в дискусіях та вчитися вести полеміку. Відрадно, що школярів хвилюють різноманітні проблеми, тож є сподівання, що в майбутньому дехто з них долучиться до їх практичного вирішення. Усім учасникам науково-практичної конференції були вручені Дипломи та Грамоти районного відділу освіти Петрівської РДА.

Сергій АНДРУСЕНКО.

На знімках: учасники суспільно-гуманітарного напрямку А. Лугова, О. Бар-діна, І. Прадун, А. Котяй, М.Горевич, Т. Шеляг, Ю. Георгіца; свою роботу презентує Ернест Хакоміца; переможець у молодшій категорії Поліна Діброва зі своїм науковим керівником Тетяною Лютою; переможці природничо-математичного напрямку: Денис Чернецький, Євген Демєнтьєв, По-ліна Діброва, Ернест Хакоміца і Таня Волосянко.