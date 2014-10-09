Зима спонукає учасників дорожнього руху бути особливо обережними

Шановні жителі Петрівщини! Цими днями усі ми з вами переконалися, що на нашу землю прийшла справжня зима – не лише за календарем, а й за усіма іншими її сезонними атрибутами: сніг, заметілі, міцний морозець, пронизливий вітер, що крижаним порохом жбурляє в обличчя колючими сніжинками… Певне – найкраща пора для дітлахів, для довгоочікуваних зимових розваг. Але, безумовно, не найкраща для дорожників, комунальників і, звичайно ж, - для усіх учасників дорожнього руху. Саме в ці дні небезпека дорожньо-транспортних пригод стає особливо гострою. Поліція Кіровоградщини звертається до водіїв із проханням бути максимально уважними, з особливою обережністю рухатися по мостах та естакадах, до-тримуватись безпечної швидкості руху та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, при русі в умовах недостатньої видимості обов’язково включати ближнє світло фар, не паркувати транспорт з порушенням правил. Про те, щоб пересуватися на автомобілях на літній гумі чи тій, що «виходила» уже свій ресурс – і мови бути не може! Причому, кожен власник авто, не «перевзутого» по сезону, має розуміти, що, виїхавши на дороги загального користування, він не лише стає порушником ПДР, а й становить цілком реальну небезпеку для себе та інших учасників дорожнього руху. Тож не піддавайте себе та інших такій небезпеці.

Стати більш пильними та зосередженими необхідно і пішоходам. Переходьте дорогу тільки в установлених для цього місцях, не виходьте раптово на проїжджу частину прямо перед автомобілем – водій не в змозі швидко загальмувати. Більше того – закликаємо пішоходів бути більш обачними та обережними навіть у тих випадках, коли, згідно з правилами, вони мають перевагу в русі, скажімо, під час перетину проїжджої частини по пішохідному переходу. Зокрема, збираючись переходити вулицю, зверніть увагу на характер руху транспорту, що наближається (якщо такий є в даний момент). Якщо переконалися, що транспортний засіб повністю контролюється водієм – лише тоді починайте рух. Адже навіть якщо в разі нещасного випадку винним цілком закономірно визнають водія – навряд чи це вже стане для вас достатньою втіхою, оскільки втраченого здоров’я чи життя неможливо повернути жодними судовими вироками.

Окремо хочемо звернутися до батьків, чиї діти зараз отримали щасливу нагоду сповна скористатися можливостями зимових розваг, зокрема, катаючись на санчатах, лижах, ковзанах. Обов’язково прослідкуйте, щоб ці розваги відбувалися на безпечній відстані від автодоріг, автостоянок, в’їздів у двори, інших місць, де можлива поява механічних транспортних засобів. Приміром, у Петровому одним з місць, де час від часу дітлахи спускаються на санчатах в напрямку автостоянки, наражаючи себе на небезпеку, є пагорб біля торговельного комплексу «Оптовичок». Тож просимо і батьків провести з дітьми відповідні роз’яснення та й перехожих закликаємо не залишатися осторонь, якщо станете свідками подібних ризикованих розваг.

І, звичайно ж, звертаємося до працівників дорожніх служб та комунальників – тих, від кого безпека дорожнього руху в зимовий період залежить чи не найбільшою мірою: шановні друзі, ми розуміємо, що на вашу долю випала чи не найскладніша місія. Багато кому з вас доводиться майже без відпочинку, незважаючи на свята, долати наслідки снігової стихії. Та крім вас сьогодні зробити пересування нашими шляхами безпечнішим просто нікому. Тож просимо й надалі з максимальною відповідальністю робити усе від вас залежне, аби дорожній рух на автошляхах району не обернувся для його учасників трагічними наслідками. А відтак слідкуйте, аби ділянки доріг між населеними пунктами району не перемітало сніговими заметами, вчасно їх розчищаючи, аби дороги як в населених пунктах, так і за їх межами були вчасно посипані протиожеледевим матеріалом, передусім - підйоми та спуски.

І наостанок радимо водіям, на час сильного погіршення погодних умов, взагалі утриматися від поїздок на власному транспорті, особливо якщо вам не пощастило бути власником потужного позашляховика, а керуєте звичайною малолітражкою. Тих же, кому таки довелося вирушити в дорогу, закликаємо бути максимально обережними за кермом, мати з собою достатній запас пального на випадок, якщо хуртовина змусить зупинитися десь посеред степу і доведеться чекати допомоги, тож аби було чим хоча б обігріти салон. Очевидно, в ці дні у вашому багажному відділенні не зайвою буде лопата, якою, в разі потреби, можна було б самотужки ліквідувати невеликі перемети, визволивши ваше авто зі снігового полону. І все ж, вирушаючи в дорогу, закликаємо добре зважити – чи не варто перенести вашу поїздку на більш сприятливий час.

Зрештою – бажаємо усім удачі на дорогах і уникнути будь-яких неприємних пригод.

Наталія Рудяченко, інспектор з БДР у Петрівському районі.