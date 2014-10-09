Маланка рік завершує, а Василь – відкриває

Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших в народі календарних свят. Ніч перед Новим роком вважалась чарівною, з нею було пов’язано чимало повір’їв, ритуалів, звичаїв та обрядів. Для пізнання генетичних джерел світогляду й міфології наших предків особливий інтерес становлять новорічні обходи з масками на Маланки-Василя, зокрема обряд «Маланки». Своєю назвою він зобов’язаний дню св. Меланії, яку, за старим церковним календарем, вшановують 13 січня. Якщо день св. Меланії завершує рік, то наступний за ним день св. Василія (Василя) його відкриває. Символізуючи новоліття, життєдайний зв’язок жіночого і чоловічого начал, ці образи персоніфікувалися в українській народній творчості й перетворилися на стійку фольклорну пару. У деяких регіонах України в день Василя парубки засилали сватів, сподіваючись на добрі наслідки у Новому році (магія першого дня). Ве-сілля ж можна було справляти лише після святок, коли розпочинався новий шлюбний період, що тривав до масляної.

«Маланка» – народне дійство, що прийшло до нас з глибокої давнини, і покликане виконувати магічно- заклинальну функцію – відганяти злих духів і забезпечити людям врожай та здоров’я. Щоб людей не пізнали лихі сили, які можуть заподіяти шкоду, їх треба було налякати. Для цього одяга¬ли чудернацький одяг, пере¬вертали кожухи, розмальову¬вали обличчя, виготовляли страшні маски, у руках мали дзвіночки, калаталки, батоги тощо. Цілковита відсутність, з одного боку, християнських мотивів та символів, й розвинута структура ритуалів господарської, шлюбної, очисної магії з другого, засвідчують глибокі язичницькі витоки народної обрядової Маланки. Цим популярним жіночим ім’ям позначалося не тільки свято, а й конкретний фольклорний образ, що діяв в обряді у двох планах: героїні новорічних пісень-щедрівок та ритуальної маски. З плином часу традиція втратила свій первісний зміст і значення, й зараз носить лише розважальний характер.

Напередодні святкування Нового року за старим стилем, за народними традиціями, з колядками та щедрівками, на вулицю нашого селища вийшли аматори народного мистецтва, ряджені в етнічний одяг та костюми різдвяних героїв. Під музику баяна та бубонців вони вітали земляків зі святом, щедрували та посипали їх пшеницею, щоб рік був щедрим на здоров’я, добро та достаток.

Завітали вони і до райдержадміністрації. У сесійній залі цього дня було дуже шумно і весело, тому що учні Центру дитячої та юнацької творчості з викладачами, а також представники районного Будинку культури і районної організації ветеранів щиро вітали працівників райдержадміністрації, районної ради, територіальних органів державної влади з новорічними святами.

Глядачі спостерігали веселе театралізоване дійство за участю традиційних героїв вертепу, яке з радістю представили їм актори. Основні діючі особи – перевдягнений у дівчину хлопець (Маланка) і, навпаки - дівчина у чоловічому вбранні (Василь), а також Дід, Баба, Циган і Циганка з дітьми; Коза, Кіт, Чорт. Цього разу фантазія маланкуючих не знала меж, ця барвиста галерея поповнилася новими живими персонажами - бутафорними «солдатами» неіснуючих армій в кумедному одязі, лікарями, «депутатами» різного штибу, місцевими «діячами», «зірками» шоу-бізнесу, кіногероями.

Вони співали колядки, читали вірші, щедрували, танцювали, а найцікавішими були усучаснені дотепні жарти та гумористичні мініатюри.

Веселе свято закінчилося обміном щирими та найкращими новорічними побажаннями між щедрувальниками і представниками влади.

Голова райдержадміністрації Сергій Завалій та голова районної ради Тамара Сакара подякували аматорам за чудове дійство і вручили їм смачні подарунки.

Відтворюючи культурну спадщину нашого народу, ми тим самим не тільки зберігаємо його надбання, але і всіляко намагаємося його примножити.

Олена Приходкова.

На знімках: учні та викладачі ЦДЮТ «водили козу» по вулицях нашого селища; юні аматори в ролі новорічних ряджених з цікавою гумористичною постановкою; представники районної організації ветеранів в сесійній залі районної ради співають новорічні щедрівки; спільне фото аматорів районного Будинку культури з представниками влади після виступу; уривок із вертепу про лікування хворої кози; глядачі отримали неабияке задоволення під час перегляду театралізованого дійства; начальник фінансового управління Галина Овдій радо зустрічає в своїй установі посівальників.