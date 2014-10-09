Сергій Завалій: «В 2017 році не оминемо увагою жодної галузі»

Низка новорічних свят добігає кінця, тож, як кажуть, пора закочувати рукава і братися до роботи. Саме ця тема була головною на черговій оперативній нараді (першій у цьому році), яку провів голова райдержадміністрації Сергій Завалій.

Перш за все, Сергій Володимирович заслухав доповіді ряду керівників про стан ліквідації наслідків зимової негоди на території району. Зокрема, керівник філії «Петрівський райавтодор» Ігор Дементьєв повідомив, що, як дорожня служба, так і місцеві органи влади та підприємства брали активну участь в розчищенні автодоріг від снігу. Найвагомішою була допомога, в першу чергу, технікою, СВК «Агрофірма «Маріампольська», ПСП «Водянське» та «Райпольське». Тож автошляхи, як державного значення, так і місцеві - в належному стані. Під час підвищення температури повітря і ознак ожеледиці дороги посипаються солепіщаною сумішшю.

Володимир Малюта доповів, що і рятувальники, заздалегідь застосувавши превентивні заходи, не допустили заторів на дорогах, завдяки чому виїздів з метою надання допомоги автомобілістам було небагато.

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Світлана Заєць додала, що сільські, селищні ради були попереджені про складні погодні умови, на своїх територіях організовували необхідні заходи по розчищенню вулиць.

Сергій Завалій висловив подяку всім, хто був причетний до цієї роботи, в тому числі керівникам підприємств, які прийшли на допомогу. Разом з тим, в подальшому є ще над чим працювати, зокрема, щодо забезпечення району необхідною технікою, створення запасу пального.

- У минулому році ми попрацювали непогано, успішно завершено ряд заходів Програми соці-ально-економічного розвитку, – зізнався очільник району. В 2017 році не буде якогось одного пріоритетного напрямку, будемо розвивати всі основні галузі без винятку – охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, фізкультури і спорту.

Нещодавно голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко виступив з ініціативою реалізувати проект «Здоров’я наших дітей», який буде своєрідним локомотивом, що дасть поштовх розвитку інших галузей, адже це комплексна проблема. Вона складається з якісних послуг галузей охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, харчування дітей тощо. Тому перед нами стоятиме завдання здійснити ремонт дитячого відділення ЦРЛ, особлива увага буде приділятися питанню харчування дітей, створенню умов для фізичного розвитку.

Сергій Завалій дав доручення головному лікарю ЦРЛ Миколі Яновському скласти кошторис ремонту дитячого відділення, начальнику відділу освіти райдержадміністрації Григорію Москальцю – здійснювати тостійний моніторинг харчування дітей - від закупівлі продуктів харчування до якості страв (як в загальноосвітніх, так і в дошкільних навчальних закладах). Крім того, доречно забезпечити ремонт покрівлі приміщення ЦДЮТ, встановлення віконних прорізів в ЦДЮТ, Червонокостянтинівській та Балахівській загальноосвітніх школах.

Завідуючій сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірині Луговій доручив визначити стан спортивних залів і майданчиків на території району, взяти під контроль облаштування важкоатлетичного тренажерного залу та роботу дитячо-юнацької спортивної школи, складання розкладу роботи відремонтованого спортивного залу в Петрівській дитячій музичній школі, передбачивши його використання усіма групами населення, в тому числі учасниками АТО.

Багато завдань і у начальника відділу культури та туризму райдержадміністрації Наталії Подкопаєвої – в нинішньому році наш район стане господарем Всеукраїнського конкурсу вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів», тож необхідно виконати організаційну роботу на найвищому рівні. Крім того, заплановано здійснити ремонт фойє і глядацької зали РБК та обладнання його приміщення каналізацією, ремонт покрівлі Новостародубської та Петрівської дитячих музичних шкіл. Слід оперативно замовити проекти на виконання цих робіт.

У галузі медицини також багато роботи. Буде придбано два автомо-білі, в тому числі один – для первинної ланки. Геннадію Кіму доручено здійснити моніторинг наявності ліків в амбулаторіях і ФАПах, разом з органами місцевого самоврядування провести обстеження технічного стану приміщень лікувальних закладів. Миколі Яновському також доручено придбати спе-ціалізований автомобіль, забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт покрівлі та заміну віконних прорізів у приміщенні поліклініки, поточний ремонт та заміну вікон в адміністративному корпусі та стоматологічному відділенні, харчоблоку ЦРЛ, поточний ремонт першого поверху ЦРЛ та дитячого відділення. Пріоритетом у галузі медицини є виконання програми місцевих стимулів для молодих спеціалістів (допомога у придбанні житла та фінансова допомога у навчанні молодих спеціалістів), покращення матеріально-технічного оснащення медичних закладів району.

Ігорю Дементьєву Сергій Завалій доручив розробити «дорожню карту» першочергового ремонту територіальних, а Світлані Заєць – місцевих доріг. Начальнику ККП Володимиру Коліснику – відремонтувати покрівлю на будинках № 32 і 3 по вул. Центральній в Петровому. Директор територіального центру Інна Лук’янова має подбати про переобладнання приміщення автогаража в майстерню.

Таким чином, роботи вистачить всім. Всі названі завдання спрямовані на поліпшення якості життя жителів району, задоволення їхніх нагальних різноманітних потреб.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімку: доповідає І.Дементьєв.