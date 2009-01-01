ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

З метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для промислового майданчика «Відділення №5 – Тік в с. Новий Стародуб» ТОВ «Украгроком», що знаходиться за адресою: Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Новий Стародуб, вул. Ткаченка В., 2, ТОВ «Украгроком» доводить до відома громадськості, що основною сферою діяльності промислового майданчика являється виробництво, зберігання та реалізація споживачам сільськогосподарської продукції.

Об’єкт впливає на атмосферне повітря за наступними факторами:

– за рахунок викидів зернового пилу в процесах прийому, переміщення, очищення та зберігання зернових культур;

– за рахунок викидів зернового пилу та димових газів в процесі виробничої діяльності крупоцеху зі встановленою круп’яною лінією УКР-2;

– за рахунок викидів абразивно-металевого пилу при роботі заточного верстату;

– за рахунок викидів зварювального аерозолю при здійсненні електрозварювальних робіт;

– за рахунок викидів димових газів при спалюванні пелет в опалювальній печі.

Максимальні сумарні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викиду складуть: заліза оксид (у перерахунку на залізо) – 0,0001 т/рік; марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) – 1,2Ч10-5 т/рік; азоту діоксид – 0,0070 т/рік; оксиду вуглецю – 0,0084 т/рік; метану – 0,0002 т/рік; неметанових летких органічних сполук – 0,0019 т/рік; речовини у вигляді твердих суспендованих часток недиференційованих за складом – 0,0312 т/рік; діоксид вуглецю – 3,1368 т/рік; оксид діазоту – 0,0001 т/рік.

Аварійні та залпові викиди відсутні.

Відповідно до Державних санітарних правил (ДСП) планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173, нормативна санітарно-захисна зона для даного об’єкту встановлена в розмірі 100 м. Нормативна санітарно-захисна зона дотримана, найближча житлова забудова с. Новий Стародуб знаходиться у північно-західному напрямку на відстані 131 м від джерела викиду.

Відповідно до розрахунків розсіювання викидів шкідливих речовин по програмі ЕОЛ 2000, викиди із джерел забруднення навколишнього середовища не будуть створювати перевищення ГДК у приземному шарі атмосферного повітря по жодній зі шкідливих речовин, тому негативного впливу на елементи навколишнього середовища дана ділянка не чинитиме і не вплине на санітарно-гігієнічну ситуацію в зоні постійного проживання населення.

Внести зауваження та отримати більш детальну інформацію щодо наміру ТОВ «Украгроком» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для промислового майданчика «Відділення №5 – Тік в с. Новий Стародуб» можна в Петрівській районній державній адміністрації за адресою: 28300, Кіровоградська обл.., смт. Петрове, вул. Святкова 20; тел.: 9-63-01.