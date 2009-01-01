101 інформує : Правила пожежної безпеки під час опалювального сезону.

При користуванні пічним опаленням:

- перед початком, а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось їх займання. Очищення опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі від сажі необхідно провадити не рідше одного разу на три місяці;

- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

- золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати золу й шлак поблизу будівель.

Під час використання пічного опалення не допускається:

- залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

- користуватися печами, які мають тріщини;

- розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

- зберігати не загашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев’яній підлозі або горючій підставці;

- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

- здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки;

- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;

- зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу.

Недотримання цих вимог загрожує не тільки здоров’ю, а і життю.

Пам’ятайте! Ваше здоров’я і життя у ваших руках.

Андрій Бочаров, провідний інспектор Петрівського РС У ДСНС України в області