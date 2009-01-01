Правила безпечної поведінки під час снігових заметів (хуртовин)

Зимові прояви стихійних сил природи нерідко виявляються у снігових заметах, що утворюються унаслідок снігопадів і хуртовин тривалістю від 16 до 24 годин, тому важливо знати про правила безпечної поведінки під час снігових заметів в зимовий період.

При оголошенні штормового попередження необхідно обмежити пересування, особливо транспортними засобами.

Особливу небезпеку снігові замети створюють для людей, які перебувають у дорозі, адже заметені снігом дороги та втрата видимості можуть спричинити повну дезорі-єнтацію на місцевості.

Під час руху автівкою не варто намагатися подолати снігові замети, необхідно зупинитися, повністю закрити вікна машини та утеплити двигун зі сторони радіатора. Якщо є можливість, автомобіль необхідно поставити так, щоб двигун опинився з навітряного боку. Періодично варто виходити із автомобіля та розгрібати сніг, аби не опинитися повністю під снігом. Адже не занесений снігом автомобіль – необхідний орієнтир для пошукової групи. Двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати, щоб він не замерз. При прогріванні автомобіля важливо не допускати потрапляння в кабіну (кузов, салон) вихлопних газів; з цією метою треба слідкувати, щоб вихлопна труба не завалювалася снігом.

Якщо у дорозі поруч опинилося декілька чоловік (на декількох автомобілях), доцільно зібратися разом і використати один автомобіль як укриття від негоди.

Ні в якому разі не можна залишати укриття (автомобіль), адже у сильний снігопад (хуртовину) орієнтири, які здавалися надійними з першого погляду, через де-кілька десятків метрів можуть бути загублені.

Під час ожеледі пішоходам слід пересуватися тротуарами та вулицями вкрай обережно, беручи до уваги можливість обвалення різних конструкцій і предметів під навантаженням, що може стати реальною загрозою для здоров’я. Тому слід уникати перебування у старих будівлях, під лініями електропередач і зв’язку та поблизу їх опор, під деревами, поблизу карнизів на яких є бурульки.

Андрій Бочаров, провідний інспектор Петрівського РС У ДСНС України в області