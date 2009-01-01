Це дім мій – моя Україна!

Ці слова, фактично, стали лейтмотивом конкурсу патріотичної пісні «У піснях мого народу – доля України», який відбувся наприкінці минулого року в актовій залі Петрівського НВО «ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія». Конкурс пройшов уже вдруге, і є сподівання, що він стане традиційним, а участь в ньому взяли юні виконавці району.

Журі у складі Дмитра Суліми, Тетяни Швець – методистів районного методичного кабінету, Тамари Орлової – викладача вокально-хорового мистецтва, колишнього директора Петрівської дитячої музичної школи та Валентини Бойко – директора Центру дитячої та юнацької творчості зайняло свої місця, пролунала музична заставка, яка сповістила про початок заходу, і ось звучать слова ведучих:

-Україна! Скільки глибини у цьому слові… Це золото безмежних полів, бездонна синь зачарованих небес, тихі плеса річок, сині очі озер і ставків. Це безмежні степи і ліси, зелені долини і луки. Це наша земля, рідний край, наша країна з багатовіковою історією, мудрим, талановитим народом і, звісно, ча-рівними піснями.

Ніщо так не єднає людей, як пісня. Вона наповнює наші серця ніжністю і любов’ю, проростає в них паростками добра і краси, почуттям патріотизму і любові до своєї Батьківщини. Недарма говорять, що у піснях можна прослідкувати долю країни.

Конкурс розпочався виступом Марини Поліщук, учениці Петрівської ЗШ І – ІІІ ступенів. Цей навчальний заклад представляли також Тимофій Чорнопольський і дует у складі Валерії Петрарь та Марії Сінкевич. З Червонокостянтинівки на конкурс прибули Марія Гавриленко і Олександр Пилипчук, з Луганки – Уляна Боричевська та Марія Ган-зіна. Вокальний колектив «Водограй» та сестри Яна і Діана Пода, які співали дуетом, представляли Володимирівську ЗШ І-ІІІ ступенів. Квартет «Камертон» та Елеонора Костюк довели, що в Новому Стародубі також вміють гарно співати, як і в Зеленому, звідкіля приїхав на конкурс гурт «Мелодія». Вдало виступила учениця Чечеліївської ЗШ І – ІІІ ступенів Дарина Трипадуш. Серед конкурсантів були учні Петрівської ЗШ І ступеня Катерина Компанієць і вокальний ансамбль «Петрівчаночки». А справжньою окрасою конкурсу став виступ уже добре відомої в районі юної співачки Ірини Нестеренко – вихованки гуртка вокального співу «Соловейко» Центру дитячої та юнацької творчості. Саме вона, а також квартет «Камертон», дует В.Петрарь і М.Сінкевич, У.Боричевська, гурт «Водограй», М.Ганзіна, М.Поліщук, Д.Трипадуш і Е.Костюк стали лауреатами конкурсу, а решта юних виконавців – переможцями в різних номінаціях.

Слід підкреслити, що переможених не було, бо всі учасники показали досить високий рівень виконавської майстерності. Про це говорила В.Бойко, вітаючи дипломантів і переможців. Вона сказала, що пісні, які прозвучали, сприяють тому, щоб підростаюче покоління знало і пам’ятало героїв, які боролися і продовжують боротися за свободу і незалежність Вітчизни.

-Ці пісні були справжнім освідченням в любові до Батьківщини, тож ми вдячні вам за свято, яке ви нам подарували, – промовила вона на завершення.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: на сцені ансамбль «Петрівчаночки», М.Ганзіна, Д.Трипадуш, І.Нестеренко; загальне фото всіх учасників конкурсу з членами журі.

Фото автора.