Соціальні гарантії в 2017 році

Верховною Радою України прийнято Закон України „Про Державний бюджет на 2017 рік”, в якому статтею 7 установлені прожиткові мінімуми на 2017 рік.
|з січня
|з травня
|з грудня
|Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць
|1544
|1624
|1700
|Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років
|1355
|1426
|1492
|Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років
|1689
|1777
|1860
|Прожитковий мінімум для працездатних осіб
|1600
|1684
|1762
|Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність
|1247
|1312
|1373
Враховуючи зазначене, у 2017 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
|Види державної допомоги
|з січня
|з травня
|з грудня
|допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
|400,00
|421,00
|440,50
|допомога при народженні дитини
|41 280,00
|одноразова виплата:
|10 320,00
|щомісячна виплата (протягом 36 місяців):
|860,00
|допомога до досягнення дитиною трирічного віку
|130,00
|Допомога на дітей одиноким матерям
|надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
|на дітей віком:
|Максимальний
|до 6 років
|1355,00
|1426,00
|1492,00
|Максимальний
|від 6 до 18 років
|1689,00
|1777,00
|1860,00
|Максимальний
|Від 18 до 23 років
|1600,00
|1684,00
|1762,00
|Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
|на дітей віком:
|максимальний
|до 6 років
|2710,00
|2852,00
|2984,00
|від 6 до 18 років
|3378,00
|3554,00
|3720,00
|Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
|надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
|на дітей віком:
|Максимальний
|до 6 років
|677,50
|713,00
|746,00
|від 6 до 18 років
|844,5
|888,50
|930,00
|Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
|На дітей віком:
|Максимальний
|до 6 років
|2710,00
|2852,00
|2984,00
|від 6 до 18 років
|3378,00
|3554,00
|3720,00
|від 18 до 23 років
|3200,00
|3368,00
|3524,00
|Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка прожи-ває разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
|Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць
|1544,00
|1624,00
|1700,00
2.Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соці-альних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21 %; для дітей – 85 %; для осіб, яків втратили працездатність, та інвалідів – 100 % відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році становитимуть:
|з січня
|з травня
|з грудня
|для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб)
|336,00
|353,64
|370,02
|для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%)
|1247,00
|1312,00
|1373,00
|для дітей віком (85%):
|до 6 років
|1151,75
|1212,10
|1268,20
|від 6 до 18 років
|1435,65
|1510,45
|1581,00
|від 18 до 23 років (за умови навчання)
|1360,00
|1431,40
|1497,70
|Доплата на дітей віком від:
|0 до 3 років
|250,00
|13 до 18 років
|500,00
Розмір допомоги дорівнює різниці між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Допомога призначається на 6 місяців з місяця звернення.
3. Законом України „Про державну со-ціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної со-ціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України ”Про державний бюджет на 2017 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):
|Державна соціальна допомога
|з січня
|з травня
|з грудня
|інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд
|2561,90
|2695,40
|2821,10
|інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд
|1870,50
|1968,00
|2059,50
|інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд
|1247,00
|1312,00
|1373,00
|інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд
|1247,00
|1312,00
|1373,00
|на дітей-інвалідів
|1247,00
|1312,00
|1373,00
|на дітей – інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд
|2227,90
|2344,40
|2453,00
|на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд
|1550,40
|1631,40
|1707,10
|на дітей – інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд
|2561,90
|2695,40
|2821,10
|на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд
|1717,40
|1806,90
|1891,10
|на дітей – інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою
|1309,35
|1377,60
|1441,65
|на дітей – інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд
|2664,35
|2803,60
|2933,65
|на дітей інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд
|1986,85
|2090,60
|2187,65
|на дітей інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд
|2998,35
|3154,60
|3301,65
|на дітей – інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд
|2153,85
|2266,10
|2371,65
За детальнішою інформацією з питань призначення соціальної допомоги звертайтесь до уповноважених представників сільських, селищних рад за місцем проживання та до управління соціального захисту населення, що розташоване за адресою: смт Петрове, вул. Центральна, 32. Телефон „гарячої лінії” – (05237) 9-63-33
Управління соціального захисту населення РДА