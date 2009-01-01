Соціальні гарантії в 2017 році

Верховною Радою України прийнято Закон України „Про Державний бюджет на 2017 рік”, в якому статтею 7 установлені прожиткові мінімуми на 2017 рік.

з січня з травня з грудня Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 1544 1624 1700 Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років 1355 1426 1492 Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років 1689 1777 1860 Прожитковий мінімум для працездатних осіб 1600 1684 1762 Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 1247 1312 1373

Враховуючи зазначене, у 2017 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

Види державної допомоги з січня з травня з грудня допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 400,00 421,00 440,50 допомога при народженні дитини 41 280,00 одноразова виплата: 10 320,00 щомісячна виплата (протягом 36 місяців): 860,00 допомога до досягнення дитиною трирічного віку 130,00 Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців на дітей віком: Максимальний до 6 років 1355,00 1426,00 1492,00 Максимальний від 6 до 18 років 1689,00 1777,00 1860,00 Максимальний Від 18 до 23 років 1600,00 1684,00 1762,00 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування на дітей віком: максимальний до 6 років 2710,00 2852,00 2984,00 від 6 до 18 років 3378,00 3554,00 3720,00 Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім`ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців на дітей віком: Максимальний до 6 років 677,50 713,00 746,00 від 6 до 18 років 844,5 888,50 930,00 Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування На дітей віком: Максимальний до 6 років 2710,00 2852,00 2984,00 від 6 до 18 років 3378,00 3554,00 3720,00 від 18 до 23 років 3200,00 3368,00 3524,00 Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка прожи-ває разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 1544,00 1624,00 1700,00

2.Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соці-альних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 21 %; для дітей – 85 %; для осіб, яків втратили працездатність, та інвалідів – 100 % відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році становитимуть:

з січня з травня з грудня для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) 336,00 353,64 370,02 для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) 1247,00 1312,00 1373,00 для дітей віком (85%): до 6 років 1151,75 1212,10 1268,20 від 6 до 18 років 1435,65 1510,45 1581,00 від 18 до 23 років (за умови навчання) 1360,00 1431,40 1497,70 Доплата на дітей віком від: 0 до 3 років 250,00 13 до 18 років 500,00

Розмір допомоги дорівнює різниці між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Допомога призначається на 6 місяців з місяця звернення.

3. Законом України „Про державну со-ціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної со-ціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України ”Про державний бюджет на 2017 рік” з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265 “Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):

Державна соціальна допомога з січня з травня з грудня інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд 2561,90 2695,40 2821,10 інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 1870,50 1968,00 2059,50 інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 1247,00 1312,00 1373,00 інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 1247,00 1312,00 1373,00 на дітей-інвалідів 1247,00 1312,00 1373,00 на дітей – інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд 2227,90 2344,40 2453,00 на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд 1550,40 1631,40 1707,10 на дітей – інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2561,90 2695,40 2821,10 на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1717,40 1806,90 1891,10 на дітей – інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою 1309,35 1377,60 1441,65 на дітей – інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 2664,35 2803,60 2933,65 на дітей інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 1986,85 2090,60 2187,65 на дітей інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2998,35 3154,60 3301,65 на дітей – інвалідів, захворювання яких пов`язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 2153,85 2266,10 2371,65

За детальнішою інформацією з питань призначення соціальної допомоги звертайтесь до уповноважених представників сільських, селищних рад за місцем проживання та до управління соціального захисту населення, що розташоване за адресою: смт Петрове, вул. Центральна, 32. Телефон „гарячої лінії” – (05237) 9-63-33

Управління соціального захисту населення РДА