Розмір державної соціальної допомоги особам, які здійснюють догляд за інвалідами змінено

З метою матеріальної підтримки громадян, які зайняті доглядом за особами, нездатними за станом здоров’я до самообслуговування, чинним законодавством передбачена щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує по-стійного стороннього до-гляду, на догляд за ним

Право на допомогу, відповідно до ст.. 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» та постанови КМУ від 02.08.2000 р. №1192 (зі змінами та доповненнями), має дієздатна особа, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який, за висновком лікарської комісії медичного закладу, потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.

6 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким вносяться зміни до низки Законів України, зокрема до статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» в частині грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за ним.

Даними змінами передбачено, що з 01 січня 2017 року розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім“ї та середньомісячним сукупним доходом сім“ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (1544 гривні).

Допомога на догляд призначається на термін, визначеним довідкою лікарської комісії медичного закладу.

За детальнішою інформацією звертайтесь до уповноважених представників сільських, селищних рад за місцем проживання та до управління соціального захисту населення, що розташоване за адресою: смт Петрове, вул. Центральна, 32. Телефон „гарячої лінії” – (05237) 9-63-33

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації