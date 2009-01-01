Загартований долею

На минулому тижні свій 90-й рік народження зустрів на життєвому шляху ветеран війни, шанована в Петровому людина Павло Стрілець.

Щирий та життєрадісний, з хорошим почуттям гумору, Павло Якович, зустрічаючи гостей у день свого ювілею, примовляв: «Які там 90 років! Я тільки сьогодні народився!»

Привітати ветерана прийшли голова райдержадміністрації Сергій Завалій, Петрівський селищний голова Світлана Тилик, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Валентина Сибіра, голова ради ветеранів Петрівського району, учасник бойових дій в Афганістані, полковник запасу Олег Гіюк, директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району Інна Лук’янова, друзі, родичі, сусіди та знайомі.

Ювіляру подякували за проявлену мужність і героїзм у роки війни, за невтомну працю. На знак пошани іменинникові подарували квіти та пам’ятні подарунки, побажали міцного здоров’я, бадьорості та злагоди в оселі.

Сергій Завалій, вітаючи Павла Яковича і від імені голови районної ради Тамари Сакари, зазначив: «Для мене честь стояти сьогодні поруч з Вами. Я пишаюся тим, що в нашому районі живуть такі люди, як ви – герої, що відстояли рідну землю від фашистської навали. Низько вклоняюсь та висловлюю Вам сердечну вдячність за героїзм. Впевнений, що Ваша самовідданість та патріотизм завжди будуть прикладом для молодого покоління. Здоров’я, сили та наснаги Вам!»

У свою чергу, до теплих слів привітання Світлана Тилик додала: «Ви є яскравим прикладом для наслідування молодому поколінню. Дай Вам Бог ще багато світлих днів і щасливих років».

На адресу ювіляра прозвучало ще багато теплих і зворушливих слів, після чого посадовці поспілкувалися з ветераном та його родиною. Павло Якович щиро подякував гостям за вітання та охоче розповів про окремі епізоди зі свого життєвого шляху, про те, як воював під час Великої Вітчизняної війни, поділився спогадами про щедро насичені подіями повоєнні роки, побажав кожному з присутніх усіляких гараздів, довголіття при доброму здоров’ї та настрої.

Наприкінці зустрічі для іменинника та гостей було організоване чаювання із солодким пирогом, щоб подальша доля ювіляра була щедрою на добро, достаток та благополуччя.

Олена Приходкова.

На знімку: Інна Лук’янова, сестра ювіляра Любов Яківна, Світлана Тилик, Павло Якович Стрілець, Валентина Сибіра, Олег Гіюк та Сергій Завалій.