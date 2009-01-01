Село прокидається рано

Не секрет, що кожен з нас має свій індивідуальний біоритм. У зв’язку з цим людей навіть умовно поділили на «жайворонків» та «сов», але ж все ж більшість дорослих та дітей з нетер-пінням чекають свят і вихідних, аби, перш за все, відіспатись. Та здавна так повелося, що усі люди в селах прокидалися рано. Можливо, там живуть одні «жайворонки»? Скоріше всього, до цього їх спонукає сам характер сільськогосподарських робіт. Взимку це особливо відчувається у тваринницькій галузі, адже тварин треба рано нагодувати, а корівок ще й подоїти, не зважаючи - будні то чи свято. І коли представники інших професій ще тільки поспішають на роботу, оператори машинного доїння та скотарі вже повертаються додому.

Жодна людина не може обійтися без продуктів харчування як рослинного, так і тваринного походження. Та в той час, як рослинницька галузь є прибутковою, і нею охоче займаються всі сільгоспвиробники, то сільськогосподарських тварин, через, здебільшого, невисоку рентабельність цієї галузі, утримують далеко не всі. Ось чому значно зменшилась кількість тварин у сільськогосподарському виробництві. При такому стані речей, за правилами ринкової економіки, ціни на м’ясо та молоко мали б бути відчутно вищими. Можливо, диспаритет цін пов’язаний із заповненням внутрішнього ринку країни імпортним дешевшим продуктом тваринного походження. А ще, завдяки можливостям сучасних харчових технологій, деякі виробники налагодили виробництво ковбаси, в основі якої міститься соя з невеликим вмістом м’яса та штучними підсилювачами смаку. Таким чином, збільшується використання хімічних інгредієнтів у харчовій промисловості. Тут можливість отримання виробниками високих прибутків з мінімальними затратами співпадає з низьким прожитковим рівнем значної кількості наших співвітчизників, котрі вибирають продукти харчування за більш доступними для них цінами. Тому престиж професій тваринницького цеху дуже знизився і не вирізняється високими заробітками. Та все ж правління СВК «Агрофірма «Маріампольська» зберігає тваринництво та робочі місця з надією, що держава, нарешті, буде більш щедро дотувати цю галузь (як це робиться в більшості розвинених країн світу), що, в свою чергу, збалансує диспаритет цін, який нині не на користь сільським трудівникам, а споживач між дешевою і які-сною зробить вибір на користь натуральної продукції.

Сергій АНДРУСЕНКО.

На знімках: оператор машинного доїння Юлія Клименко; телятниці Світлана Негря, Наталя Стрілець та Інна Ганзіна; тракторист Микола Нежигай обслуговує тваринництво; свинарки Ірина Соло-дєєва та Алла Вагіна; механізатори, котрі забезпечують годівлю ВРХ - Сергій Коваленко, Ігор Леонов та Андрій Бєлоглазов.