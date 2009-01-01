Що принесе нам у Новому році Вогняний Півень?

Покровителем нового 2017 року, стане Вогняний Півень - десятий за рахунком символ в календарі у китайців. Він характеризується як інь, асоціюється з елементом землі, уособлює проникливість, організованість, консерватизм, практичність, упевненість і забезпечить перехід від кризи до добробуту.

При цьому Півень не любить пасивність і апатію, тому в наступному році можна наважитися на кардинальні зміни в житті. Під заступництвом Вогняного Півня можна сміливо починати нову справу або змінювати професію. Схопити удачу за хвіст зможуть ті, чия робота пов’язана з нерухомістю і біржовою справою, а також шоу-бізнесом та можуть розраховувати на великі прибутки.

Півень – великий сім’янин, тому категорично не рекомендується зустрічати Новий рік ( за старим стилем 14 січня) далеко від рідних або в подорожі. Однак це не повинно бути млявим поїданням салатів перед телевізором: півень любить веселе дозвілля, тому вітаються конкурси і різні активні розваги.

При складанні новорічного меню слід пам’ятати, що Півневі не сподобається, якщо будуть їсти його родичів. Тому страви з дичини краще викреслити з меню, а замість цього приготувати овочеві салати, вегетаріанські страви, фруктові десерти. Крім самого м’яса птиці, категорично не можна ставити на стіл паштети з курячої печінки, а також холодець.

Використовувати курячі яйця навіть у вигляді прикраси також не можна, щоб не прогнівити символ року. Йому стане до душі домашня кухня, тому жодних напівфабрикатів або магазинних салатів. При цьому повинно бути багато солодощів і домашньої випічки.

Що стосується подарунків, краще не дарувати нічого, пов’язаного з сімейством котячих, а також колючо-ріжучі предмети. А ось зображення птахів у будь-якому вигляді вітаються.

Обираючи вбрання для новорічної ночі, слід звернути увагу на червоні тони і золоті прикраси. Півень любить затишок і сільський стиль, дерев’яний посуд і різноманітні пледи та подушки.