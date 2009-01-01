Громадська рада – новий етап

За кілька днів до за-кінчення вже минулого року громадська рада при Петрівській ра-йонній державній ад-міністрації зібралася на останнє своє засідання, адже термін повноваження її членів уже добіг до кінця. Голова громадської ради Володимир Паладько доповів про роботу протягом звітного періоду, зауваживши, що не все, що хотілося б, вдалося зробити. Та ряд важливих питань вирішено, зокрема, проблему забезпечення земельними ділянками учасників АТО і воїнів-інтерна-ціоналістів. Він побажав новому складу громадської ради успіхів у подальшій своїй діяльності.

Члени громадської ради, в свою чергу, висловили подяку Володимиру Івановичу за наполегливість, зазначивши, що всі питання, які виносилися на розгляд громадського утворення, були актуальними і важливими, а більшість рішень громадської ради знайшли своє предметне відображення в діяльності районної державної адміністрації.

Затим пройшло засідання ініціативної групи по обранню нового складу громадської ради, на якому були підтверджені повноваження всіх кандидатів від громадських орга-нізацій, які виявили бажання мати своїх представників в цій дорадчій структурі. Це Олена Бикова – заступник голови громадської організації «Однодумці», Валентина Бойко – представник профспілкової організації працівників освіти, Геннадій Гавеля – член громадської організації учасників АТО «Захисник Петрівщини», Дмитро Городецький – настоятель Свято-Покровської церкви смт Петрового, Тетяна Мартиненко – член громадської інформаційної служби «Центр-плюс», Віталій Неклеса – член ради районної організації ветеранів України, Лілія Куницька – голова ра-йонної координаційної ради профспілкових організацій району, Олександр Лук’янов – член громадської організації «Петрівська районна шахово-шашкова федерація», Володимир Паладько – голова Петрівської ра-йонної організації Українського Товариства мисливців і рибалок, Віктор Побігушко – член районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

Було обрано також керівництво громадської ради. Більшістю голосів її головою обрано Валентину Бойко, заступником – Олену Бикову, секретарем – Тетяну Мартиненко. Новообрана громадська рада вирішила вже найближчим часом зібратися на засідання, щоб затвердити план роботи на рік, а також вирішила не обмежувати кількісний склад лише обраними учасниками, запропонувавши громадським об’єднанням, які висловлять бажання, делегувати до її складу і своїх представників, подавши відпо-відні документи.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: Володимир Паладько звітує про роботу; новообраний голова громадської ради Валентина Бойко.